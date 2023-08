Formiche rosse in casa: rimedi per scacciarle

Formiche rosse in casa: rimedi per scacciarle

Per buona parte dell’anno è possibile che in casa entrino insetti molto piccoli, ma anche particolarmente noiosi. Si tratta delle formiche rosse che, con la loro presenza, invadono sia la zona esterna che interna della casa dove è possibile trovarle in vari angoli. Scopriamo come tenerle alla larga naturalmente e i metodi migliori.

Si chiamano in questo modo per via della loro colorazione che può variare. Infatti, le formiche rosse tendono ad assumere colori diversi per quanto riguarda il loro aspetto: dal rosso scuro al marrone chiaro sino al giallo e sono presenti in giardino da dove poi entrano in casa perché attirate da qualcosa in particolare.

Sono insetti che amano molto le aree assolate e asciutte, infatti nelle zone montane è davvero raro trovare un insetto del genere. Un insetto che negli ultimi anni, forse anche per il clima, si è diffuso molto e rapidamente, un po’ in tutto il mondo, compresa l’Italia. Sono molto piccole per quanto riguarda le dimensioni e infatti arrivano a raggiungere gli 8-10 mm di lunghezza.

Le formiche rosse si nutrono di piccoli invertebrati che trovano nei giardini oppure di afidi che si depositano lungo le piante e sono la loro fonte di sostentamento. I boschi, le conifere, sono i luoghi e l’habitat ideale di questo insetto che poi entra in casa perché, proprio come le formiche nere, anche le rosse sono attratte da briciole che si lascia sul pavimento.

A differenza delle cimici o delle vespe che sono presenti in determinati periodi dell’anno, vedi mesi autunnali per le cimici, mentre le vespe e zanzare in estate, questo insetto è presente per buona parte dell’anno ed è bene capire come fare per allontanarle.

Formiche rosse in casa: come comportarsi

Tendono a entrare in casa da qualsiasi fessura, anche perché essendo le formiche rosse di dimensioni piccole, possono giungere ovunque e in qualunque momento. Possono entrare da piccole cavità o fessure che sono presenti nei muri, negli anfratti, ma anche dal giardino passano per poi arrivare in casa e insediarla.

Possono entrare in casa perché sono alla ricerca di acqua o di sostanze dolci o di alimenti grassi che è possibile trovare nella dispensa o nel ripostiglio delle case. Si possono sviluppare e costruire il loro formicaio sia dentro che fuori casa, magari nei pressi di alberi del proprio giardino o anche di ceppi. Se si ha una catasta di legna è bene controllare bene perché potrebbero nascondersi in quegli angoli.

I formicai delle formiche rosse si possono trovare anche tra le piastrelle della case o nelle fondamenta, ovunque vi sia la possibilità di trovare un terreno asciutto. In casa si trovano molto bene poiché qui, dietro gli infissi o i mobili possono trovare il loro habitat ideale. In casa tendono ad andare alla ricerca di cibo come frutta, ma anche alimenti dolci e ricchi di grassi.

In casa è bene fare attenzione alla presenza di buchi, infissi o crepe e, nel caso, tentare di sigillarle o chiuderle in modo che non possano entrare.

Formiche rosse in casa: repellente

