Formiche in casa: come sbarazzarsene naturalmente

In casa possono entrare diversi insetti, alcuni dei quali molto fastidiosi che possono essere difficili da debellare. Tra questi, vi sono sicuramente le formiche in casa attratte da briciole e da residui di cibo di cui sono particolarmente ghiotte. Scopriamo, nei paragrafi seguenti, come allontanarle nella maniera naturale e semplice senza effetti collaterali o controindicazioni.

Formiche in casa

Sebbene siano tra gli insetti più piccoli che esistano in natura, le formiche in casa sono molto fastidiose e noiose. Sono insetti piccoli che non si vedono, non soltanto durante la stagione primaverile o estiva dove invadono il giardino e le abitazioni. In inverno sono altrettanto presenti e sebbene siano alquanto piccole, può essere difficile debellarle.

Capire la loro provenienza e i motivi per cui giungono in casa è sicuramente parte della soluzione dal momento che aiuta a capire dove è possibile individuarle. Dagli anfratti sino alle porte, sono solo alcuni dei punti di ingresso in cui questi insetti giungono in casa rischiando di invaderla. Si consiglia di colpirle all’origine, considerando che possono arrivare anche dai buchi o dalle fessure.

La cucina poi è considerato il luogo in cui le formiche in casa sono maggiormente presenti. Tendono a trovarsi qui perché sono certe di trovare molto cibo. Considerando che le festività sono appena terminate, sarà capitato di avere delle briciole o residui di cibo come Panettone sul pavimento per cui eccole giungere perché attratte da questi tipi di prodotti e di alimenti. Se si hanno degli animali come cani o gatti, la loro presenza è alquanto normale in quanto si avvicinano alle ciotole dell’acqua o del cibo.

Formiche in casa: rimedi

Una volta che si è riusciti a capire e individuare la fonte di origine delle formiche in casa e le motivazioni per cui giungono, è altrettanto utile conoscere i rimedi e le soluzioni valide per eliminarle e allontanarle. I prodotti naturali a basso costo possono avere effetti benefici sull’allontanamento di questo insetto nella propria casa.

Tra i vari rimedi consigliati vi è sicuramente l’aceto da versare nei luoghi, anfratti dove questi insetti sono maggiormente presenti e prolifici. Si consiglia, prima di tutto, di pulire bene la zona eliminando qualsiasi traccia di sporco o di cibo per poi versare qualche goccia di aceto. Il profumo di questo prodotto farà in modo di allontanarle immediatamente.

Un altro elemento utile per allontanare le formiche in casa è un repellente a base naturale come del succo di limone che, diluito insieme a dell’acqua, riesce sicuramente a tenerle alla larga. Si può anche spremere un limone mettendo il contenuto in una bottiglia con erogatore spray per poi spruzzarlo in alcune zone dove possono giungere.

La cannella, i chiodi di garofano, ma anche qualche erba aromatica o i fondi del caffè da posizionare accanto alle zone dove giungono come le finestre o le fessure nel muro sicuramente aiuta a tenerle a distanza. Si consiglia poi di eliminare ogni traccia di cibo, quale pane o altre briciole, di cui sono particolarmente ghiotte.

Formiche in casa: repellente

Oltre i classici rimedi naturali che sono stati proposti e che risultano essere utili per allontanare le formiche dalla cucina, in commercio vi è un altro repellente altrettanto efficace e funzionale che rende la casa un luogo accogliente e libero da questi insetti. La soluzione migliore, al momento, in base al parere degli stessi consumatori, è Ecopest Home, un dispositivo ultra tecnologico che funziona grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni.

Sono proprio gli ultrasuoni che viaggiano a una velocità di circa 60 MegaHertz a permettere a questi insetti di non avvicinarsi dal momento che sono in grado di captare il suono e quindi allontanarsi. Un repellente che basta semplicemente collegare alla presa di corrente in modo che possa fornire tutta la protezione di cui si ha bisogno.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un repellente elettronico come Ecopest Home fornisce una protezione h24 7 giorni su 7 estendendo il suo raggio di azione a 250 metri quadrati. Risulta poi essere innocuo, non solo per gli esseri umani ma anche per gli animali domestici. Un repellente che non apporta nessun tipo di odore fastidioso e molesto, silenzioso ed ecologico dal momento che non impatta sull’ambiente. Questo dispositivo funziona molto bene non solo per le formiche, ma anche per tutta una serie di altri insetti che in questo periodo possono essere in casa: le vespe, i calabroni, i pesciolini d’argento ma anche i roditori.

Ordinare un rimedio del genere risulta abbastanza semplice considerando che non è reperibile nei negozi fisici o siti di e-commerce. Originale ed esclusivo, si trova sul sito ufficiale del prodotto dove bisogna compilare il modulo con i propri dati per poi ricevere la chiamata dell’operatore che conferma l’ordine e lo evade. Una formula che è in promozione al costo di 49,90€ per due confezioni con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere non appena il corriere giunge a casa per la consegna.