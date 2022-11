Formiche in casa in inverno: come non farle entrare senza veleni

In inverno, le formiche si aggirano per casa, ma rimedi come un repellente tecnologico insieme a una attenzione riguardo il cibo, le allontanano.

Ci sono insetti che possono entrare nelle nostre abitazioni anche durante la stagione invernale, magari per ripararsi dal freddo. Tra questi insetti, vi sono sicuramente le formiche che possono invadere gli appartamenti. Cerchiamo di capire come allontanarle da casa evitando i pesticidi e i veleni che sono dannosi.

Formiche in casa in inverno

Sono insetti molto piccoli che, anche nella stagione invernale, possono essere presenti nelle nostre case o sui balconi e terrazzi. Durante la stagione invernale possono rifugiarsi nei nidi in modo da proteggersi dal freddo e dalle temperature che si abbassano. Sebbene in inverno le formiche tendano ad andare in letargo, può essere che alcune si trovino negli appartamenti.

Nelle case possono anche essere presenti sino a febbraio e quindi essere ancora in attività. Possono fare il nido in casa aggirandosi alla ricerca di cibo, soprattutto quando a causa del freddo, non sempre riescono a trovarlo. La loro attività, a quanto pare, non si interrompe mai e tendono a proliferare, anche se si riproducono lentamente.

Innanzitutto, questi insetti non vanno in letargo, ma entrano in una fase di bassa energia chiamata diapausa. Sono in grado di trovare determinate condizioni ambientali, favorevoli per poter rimanere così attive durante tutto l’inverno. Quindi, possono trovarsi un po’ ovunque: nei cornicioni, nei balconi o anche sulle terrazze.

Inoltre, le formiche in casa nella stagione invernale possono rappresentare un problema comune a molti, per cui è bene capire come fare per allontanarle con metodi naturali ed efficaci che le scaccino dalla propria abitazione.

Formiche in casa in inverno: cause

In inverno, a differenza di quanti possano pensare, le formiche non vanno in letargo, ma semplicemente riducono la loro attività. Possono entrare in casa per ripararsi dalle intemperie e dal freddo che imperversa o anche per cercare cibo dal momento che, in questo periodo, le scorte e risorse alimentari, tendono a scarseggiare.

Come in tutte le stagioni, anche durante il periodo invernale, sono particolarmente attratte dal cibo, per cui è bene chiudere in maniera ermetica qualsiasi contenitore e non lasciare residui di alimenti come briciole di pane a loro disposizione. Quindi attenzione alle briciole sul pavimento e ai ripiani della cucina proprio perché possono giungere.

Si consiglia di fare attenzione anche al cibo in dispensa, come zucchero, dolciumi, farina, ecc. Il cibo degli animali domestici come cani e gatti è particolarmente fonte di attrattiva per le formiche. Quindi, è bene cercare di tenerli lontani in modo che questi insetti non entrino in casa. Sebbene in inverno si tengano le porte e le finestre chiuse, possono entrare da spazi e pertugi molto piccoli.

Le zone vicino alle porte o agli infissi sono sicuramente i luoghi di passaggio preferiti dalle formiche. Non appena si è riusciti a individuare il punto di passeggio di questi insetti, è possibile anche chiudere queste zone con dello stucco o del silicone oppure mettere dei fondi di caffè vicino alle porte in modo da allontanarle.

Formiche in casa in inverno: miglior rimedio

Per allontanare le formiche in casa durante l’inverno, oltre a soluzioni e rimedi casalinghi, è bene affidarsi anche ad altri consigli e metodi maggiormente efficaci e duraturi nel tempo. Tra le varie soluzioni, la migliore è Ecopest Home, un dispositivo a base di interferenza magnetica e ultrasuoni che le scaccia definitivamente dalla casa.

Non appena si collega questo repellente tecnologico alla presa elettrica di casa, gli ultrasuoni rendono l’ambiente ostile a questi insetti che se ne allontanano rapidamente in modo da tornare ad avere la tranquillità e benessere in casa. Gli ultrasuoni, così come questo dispositivo, oltre a essere sicuro per esseri umani e animali domestici, è efficace.

Ha un design compatto e piccolo, privo di cavi che non ingombrano. Ecopest Home è potente e leggero, silenzioso per cui non emette nessun suono al momento dell’accensione. Inoltre, è inodore, quindi non emette odori ed ecologico, funziona senza batterie che danneggiano e inquinano l’ambiente. Un dispositivo che garantisce la massima protezione h24 e protegge dalle formiche in ambienti della superficie fino a 250 metri quadrati.

Un repellente tecnologico valido non solo per allontanare le formiche, ma anche altri insetti come le scutigere, le cimici, compreso i roditori. Consigliato da tutti proprio per la sua efficacia.

