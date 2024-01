Pesciolini d'argento: soluzioni per eliminarli

Alcuni insetti presenti in casa, per quanto non dannosi o fastidiosi, possono sicuramente essere fonte di disgusto e comunque non è mai piacevole averli nella propria dimora. Tra i vari insetti, vi sono anche i pesciolini d’argento, molto piccoli e innocui, ma segno di un problema che riguarda la salubrità dell’aria. Vediamo come fare per tenerli a distanza e le possibili soluzioni adatte.

Pesciolini d’argento

Forse il nome non dice molto, ma i pesciolini d’argento sono insetti molto piccoli chiamati in questo modo proprio per il colore grigio argenteo che li riveste. Si riconoscono per la loro forma allungata e si trovano principalmente in ambienti poco salubri dal momento che questi insetti innocui si annidano soprattutto nella polvere e nello sporco.

Qualsiasi luogo o fessura è l’habitat ideale per questi insetti. Arrivano da qualsiasi luogo, quale il retro di un mobile, l’intercapedine tra le mattonelle, le fessure o le crepe in un buco. La cornice di un quadro o anche un vecchio libro impolverato e non aperto da anni è sicuramente una delle cause della loro presenza in casa.

Nelle abitazioni, i pesciolini d’argento si trovano molto bene dal momento che sono attratti da un ambiente umido e caldo. Per sopravvivere si nutrono di polisaccaridi, ovvero degli zuccheri complessi e amidi. Si trovano nei libri proprio perché sono ghiotti di carta e di cellulosa, ma anche di altri materiali come colla, tessuti compreso farina, legumi, pasta, ecc.

Si possono trovare delle colonie anche all’interno di una scatola di legumi o di pasta aperta e non conservata nel modo giusto. Il nome scientifico di questa specie è Lepisma saccharina, il che spiega la loro preferenza per gli zuccheri. Sono assolutamente tranquilli e non dannosi dal momento che non pungono o non mordono.

Pesciolini d’argento: come allontanarli

Considerando che i pesciolini d’argento amano molto gli ambienti umidi, è meglio evitare la presenza delle muffe in casa. Per allontanare la muffa e di conseguenza la presenza di questi insetti, la soluzione adatta sarebbe l’uso di un depuratore che aiuta a eliminare l’umidità in eccesso e quindi ridurre la presenza della muffa sulle pareti.

Ventilare gli ambienti, provando a tenere anche solo per qualche istante le finestre aperte, aiuta a far diminuire il tasso di umidità e quindi allontanare i pesciolini d’argento da casa. Per allontanarli potrebbe essere utile creare un ambiente che è l’opposto del loro habitat. Considerando che amano le zone umide, un ambiente secco è l’ideale per tenerli a distanza.

Si consiglia poi di tenere le stanze della cucina, ma anche altri ambienti il più possibile puliti e privi di polvere dal momento che loro amano questo elemento dove possono trovarsi. Ci sono poi una serie di rimedi naturali come oli essenziali quali menta, citronella e lavanda che questi parassiti detestano per cui stanno lontano dalle abitazioni.

Pesciolini d’argento: repellente

Sebbene in commercio siano diversi i rimedi e le soluzioni per allontanare i pesciolini d’argento, bisogna optare per una formula che sia efficace e di lunga durata. I pesticidi non sono sempre validi anche perché controproducenti. Per questa ragione, l’alternativa migliore è un dispositivo quale Ecopest Home che funziona molto bene.

Un repellente tecnologico, avanzato e all’avanguardia che è stato raccomandato dagli stessi consumatori per le sue proprietà. Infatti, essendo tecnologico, si basa sul lavoro dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni che agiscono in modo da evitare che questi insetti entrino nelle abitazioni e si diffondano.

Un dispositivo efficace e salutare che rende l’ambiente accogliente e ospitale. Inoltre, non è dannoso per gli esseri umani o gli animali domestici. Funziona in maniera semplice dal momento che è sufficiente collegarlo alla presa di corrente affinché cominci a fornire i suoi benefici. Copre un raggio d’azione della superficie di 250 metri quadrati.

Ecopest Home si rivela poi efficace, non solo verso gli insetti come i pesciolini d’argento, ma anche in caso di altre specie come i moscerini, le mosche, i pesciolini d’argento, le zanzare o i roditori. Ecologico, naturale, non dannoso, silenzioso dal momento che non emette suoni o rumori che possono essere nocivi o fastidiosi.

Una formula del genere non è vendibile nei negozi online o fisici, ma il consumatore deve collegarsi alla pagina ufficiale inserendo i propri dati nel modulo per ricevere la chiamata dell'operatore che andrà a confermare le generalità evadendo l'ordine.

