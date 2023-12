Cimici in casa: sono pericolose?

Le cimici, presenti in casa in questo periodo, si allontanano con rimedi naturali e formule adatte per prevenire l'infestazione.

In casa, in questo periodo dell’anno, è soliti trovare degli ospiti che non sempre risultano essere particolarmente graditi. Si tratta delle cimici, insetti di cui esistono varie specie da allontanare onde evitare una possibile invasione. Proviamo a capire se sono pericolose per l’ambiente domestico e i metodi migliori per cacciarle.

Cimici

Sebbene in questo periodo non faccia ancora particolarmente freddo, considerando che le temperature non sono particolarmente basse, le cimici giocano d’anticipo forse preparandosi al freddo che arriverà. In vista della stagione prossima, ecco che cominciano a fare capolino nelle case cercando un riparo.

Proprio questo è il periodo in cui sia le cimici verdi che quelle marroni, la cosiddetta cimice asiatica o marmorata, che dir si voglia, entra nelle abitazioni. Sono facilmente riconoscibili non solo per l’odore che emanano, ma anche per il ronzio dal momento che sbatacchiano da un angolo all’altro della parete e del soffitto.

Si nascondono sia tra le lenzuola al vento ad asciugare, dietro le porte o le finestre, ma anche nel letto e in quel caso si parla di cimici dei letti o dei materassi. Sono facilmente riconoscibili per il loro colore e quella verde è sicuramente la specie maggiormente comune e presente in casa dove entra per trovare riparo e un luogo in cui sostare.

La cimice asiatica di colore marrone e la verde, quella che tutti conosciamo, hanno il colore tipico delle foglie. Sono protagoniste in queste stagioni proliferando in questo periodo dell’anno. Non appena capiscono di essere minacciate, secernono una sostanza alquanto maleodorante per cui è bene stare lontano.

Cimici: come fermarle

Innanzitutto, è bene dire che né le cimici verdi, né le marroni, quindi la specie asiatica, risultano essere pericolose. Qualora ci si trovasse in presenza di questi insetti nel proprio ambiente domestico non è il caso di allarmarsi dal momento che non vi è nessun rischio di punture o di altri possibili effetti o controindicazioni.

Non risultano essere nocive o dannose per l’ambiente domestico dal momento che non trasportano o trasmettono elementi patogeni e non pungono. Non bisogna poi confondere con le cimici da letto di cui si sente parlare spesso in questo periodo per via dell’infestazione presente nelle capitali europee come Parigi.

In tal caso si tratta di cimici che si nutrono del sangue umano e animale per sopravvivere, mentre la specie asiatica è particolarmente ghiotta di foglie e frutta, per cui può creare danni all’ambiente agricolo se si hanno frutteti in giardino. Per fermarle e quindi allontanarle sono diversi gli spray e le sostanze repellenti in circolazione.

Sono ottime anche le zanzariere da mettere alle porte o alle finestre. Bisogna poi chiudere tutti quei pertugi e fessure che costituiscono una possibile entrata in casa di questi insetti. Si consiglia poi di controllare attentamente il bucato prima di riporlo in casa in quanto è considerata una via di accesso per la loro presenza.

Cimici: miglior dispositivo

Per allontanare e impedire alle varie specie di cimici di entrare nella propria casa è possibile affidarsi a dei repellenti. I rimedi naturali possono funzionare per un breve periodo, ma nel caso è meglio cercare soluzioni che sino maggiormente efficaci e durature come Ecopest Home, un dispositivo valido, come testimoniato dai consumatori.

una formula ad alta tecnologia e un vera novità in questo campo. Un dispositivo che funziona e agisce soltanto per via dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni. Sono gli ultrasuoni che, viaggiando a circa 60 MegaHertz, permettono a insetti del genere di non entrare in casa dal momento che captano i suoni.

Un repellente valido che rende l’ambiente maggiormente accogliente e ospitale sia per gli esseri umani che animali domestici. Un dispositivo dalle dimensioni compatte che agisce su un campo di azione di 250 metri quadrati fornendo una protezione totale h24 sette giorni su sette proteggendo non solo dalle cimici, ma anche da mosche, vespe, calabroni, tarme e roditori.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecopest Home è valido anche perché funziona in modo semplice, collegandolo a una qualsiasi presa elettrica. Ecologico, quindi senza impatti sull’ambiente, silenzioso e inodore senza dare fastidio o causare rumori molesti.

Ordinarlo è altrettanto semplice poiché si basa su una formula esclusiva e originale per cui risulta reperibile soltanto sul sito ufficiale del prodotto e non nei negozi o siti di e-commerce. Si compila il modulo con i dati presente sulla pagina e si attende la chiamata dell’operatore che conferma ed evade l’ordine approfittando del costo di due confezioni di Ecopest Home a 49,90€ con pagamento a scelta, tra Paypal, carta di credito e contrassegno, quindi contanti al corriere non appena giunge per la consegna.