Cimici: come identificarle ed eliminarle

Alcuni insetti presenti nelle nostre case sono davvero difficili da sopportare e infastidiscono con il loro ronzio. Tra gli insetti maggiormente noiosi, vi sono le cimici che si possono riconoscere tra i vari esemplari da alcune caratteristiche. Scopriamo quali sono e come eliminarle dalla casa in maniera naturale.

Cimici

Il periodo di questi insetti così odiato e temute continua incessante. Dalla fine dell’estate, tra settembre e ottobre, ecco che le cimici cominciano a fare il loro ingresso in casa dove è possibile trovarle un po’ ovunque. Le fonti di luce e i termosifoni sono sicuramente le zone dove si annidano.

Come ben sappiamo, entrano in casa perché attratte dal calore e per trovare un po’ di caldo dai primi freddi che stanno sopraggiungendo. Si sentono sbatacchiare spesso e quando si decide di schiacciarle emettono una sostanza maleodorante difficile da tollerare e sopportare.

Il loro ronzio è alquanto fastidioso e noioso soprattutto la notte quando si è nel letto provando ad addormentarsi. In questo periodo il loro numero è impressionante e massiccio, soprattutto nelle zone verdi. Secondo gli esperti, vi sono due generazioni all’anno: in primavera e in autunno.

Tendono a nutrirsi soprattutto di foglie e frutta e, quindi, danneggiare i raccolti e le coltivazioni del giardino e dell’orto. Possono causare dei problemi alle piante da frutto, soprattutto pesche e pere di cui sono ghiotte, mentre le cimici da letto prediligono le piante di nocciole, fagiolini e pomodori.

Cimici: come identificarle

Sono insetti facilmente identificabili e riconoscibili, non solo per il colore verde. Possono variare di colore, come le verdi che sono le cimici maggiormente comuni in casa, ma si trovano anche di marroni oppure di colore nero-rosso, anche se è una rarità. Si riconoscono per il loro corpo piatto e di forma ovale.

Le cimici verdi, proprio come le marroni, tendono a identificarsi per il corpo che ricorda uno scudo e gli occhi di colore rosso. La femmina assume una colorazione più scura e arriva a deporre fino a 400 uova. Le cimici asiatiche, note anche con il nome di cimice marmorata, sono comparse per la prima volta nel 2012 a Modena.

Le forme del corpo sono molto simili alla cimice verde, solo che si differenzia per il colore. In questo caso è bruno con varie sfumature e tratti che vanno dal bianco al grigio. Sul bordo esterno si contraddistingue per delle bordature di colore bianco e scuro. Vivono più a lungo rispetto alla verde proprio perché in Europa ha trovato le giuste condizioni per riprodursi.

Vi sono poi anche le cimici da letto o dei materassi che si riconoscono per delle dimensioni che ricordano una lenticchia o i semi della mela. Hanno corpi sottili e, a differenza delle verdi, non volano, ma si spostano rapidamente tra il soffitto, il pavimento, ecc. Possono causare dei pomfi sulla pelle, ma non sono pericolose.

Cimici: come eliminarle naturalmente

