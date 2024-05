Blockchain Week Rome 2024: in arrivo la quinta edizione

Dal 28 al 31 maggio, la vibrante città di Roma ospiterà la Blockchain Week Rome 2024, il quinto e più grande incontro internazionale dedicato a Blockchain, Bitcoin, NFT, DeFi e Metaverso in Italia.

Durante questi 4 giorni, avremo l’opportunità di partecipare a una serie di eventi eccezionali, tra cui formazioni, meetup, discorsi, presentazioni di libri e tavole rotonde di altissimo livello.

Blockchain Week Rome 2024: date e progetto

Il 28 e 29 maggio presso il Cinema Farnese, in Piazza Campo de’ Fiori, prenderà il via il Corso Blockchain Inside: Bitcoin, Crypto e NFT for Business. Questa è un’occasione formativa unica nel panorama italiano, curata per BWR24 da Ateneo Impresa – The Blockchain Management School.

Ateneo Impresa è una prestigiosa Business School indipendente che, sin dal 1990, si impegna nella progettazione del futuro per costruire un presente di successo. La visione imprenditoriale del suo Fondatore, Romolo De Stefano, le ha consentito di diventare uno dei leader italiani nella formazione innovativa rivolta alle Professioni del Futuro.

Nel 2018, la Fondazione Ateneo Impresa ha dato vita a The Future School Srl, un progetto all’avanguardia che ha introdotto un nuovo modello didattico per le Scuole di Alta Specializzazione. In questo contesto, è stata fondata The Blockchain Management School, la prima scuola in Italia ad offrire una formazione esclusivamente dedicata alla tecnologia Blockchain.

Blockchain Week Rome 2024: programma e ospiti

Il Corso Blockchain Inside: Bitcoin, Crypto e NFT for Business BWR24 avrà inizio con un’approfondita analisi della storia economica di Blockchain e delle crypto. Successivamente, esploreremo le loro funzionalità e analizzeremo casi studio illuminanti.

Unisciti a noi durante la Blockchain Week Rome 2024 e scopri le potenzialità di queste tecnologie rivoluzionarie. Sarà un’esperienza mozzafiato e altamente formativa che non vorrai perdere.

La BWR24 si presenterà come un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo del Web3 e approfondire l’architettura della blockchain di Bitcoin. Sarà un vero e proprio tuffo nella nuova era digitale, in cui verranno esplorate nozioni di crypto trading, l’utilizzo della blockchain nel mondo degli affari, l’importanza degli NFT e del Metaverso.

Durante l’evento, avranno voce esperti di alto calibro come Romolo De Stefano, Gian Luca Comandini, Alessandro Ghiani, Luca Bertelli, Riccardo Masutti, Cristian Palusci, Georgy Sokolov, Pierpaolo Foderà e Sara Noggler.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui

Il Corso BWR24 sarà un preambolo agli oltre 30 Workshop Live che si terranno durante il Summit internazionale [30-31 maggio] sui due palchi della BWR24 [Main & Garden Stage – Palazzo Brancaccio – Viale del Monte Oppio, 7].

Durante il Summit, sarà attiva anche l’area Crypto Business Networking, con la partecipazione di aziende di prestigio come Polkadot e Mesh in qualità di Platinum Sponsor. Sarà un’opportunità unica per la comunità crypto italiana e internazionale di creare connessioni e networking dal vivo con i veri protagonisti del Web3.

Polkadot rappresenta un progetto rivoluzionario che mira a connettere diverse blockchain, consentendo loro di comunicare e condividere dati in modo sicuro, mantenendo al contempo la loro unicità. È pensato per collegare sia le “private and consortium chains” che le reti pubbliche e permissionless, oltre ad oracoli e tecnologie future che ancora devono essere sviluppate.

Polkadot crea un Internet dove le blockchain possono condividere informazioni in modo affidabile attraverso la loro relay chain. Non solo accelera l’innovazione, ma stabilisce uno standard per l’interoperabilità tra le reti. Mesh, nato nel 2020, mira a costruire un ecosistema finanziario aperto, connesso e sicuro. Come sistema operativo finanziario moderno, Mesh offre la possibilità di trasferire asset digitali, effettuare pagamenti in criptovalute, aggregare account e fare trading su una piattaforma unificata. Con più di 300 integrazioni, Mesh è all’avanguardia nella creazione di un ecosistema finanziario integrato che porta vantaggi sia alle aziende che agli utenti.

La BWR24 è un evento da non perdere! Dal 28 al 29 maggio 2024 presso il Cinema Farnese, ci sarà il corso Blockchain Inside: Bitcoin, Crypto e NFT for Business organizzato da Ateneo Impresa – The Blockchain Management School. Poi, dal 30 al 31 maggio 2024 presso il Palazzo Brancaccio, avrà luogo un summit internazionale con area di networking per le imprese crypto, presentazione di libri, meet up con creatori e una grande BITCOIN PARTY. Inoltre, ci sarà la Startup Crypto Arena organizzata da Grownectia e feste serali crypto nei locali più esclusivi di Roma.

Per ulteriori informazioni sul programma completo della BWR24, visita il sito ufficiale: https://blockchainweekrome.com/