Un evento astronomico straordinario è pronto a incantare il cielo: una storica eclissi solare totale sarà visibile anche dall’Italia. Gli esperti hanno appena annunciato la data ufficiale, e l’attesa cresce tra appassionati e curiosi. Scopriamo insieme cosa accadrà, perché si verifica un’eclissi e soprattutto quando alzare gli occhi al cielo.

Eclissi mai vista da oltre 30 anni: Luxor sarà il punto perfetto per ammirarla

La città di Luxor, in Egitto, sarà uno dei luoghi migliori al mondo per osservare l’eclissi solare. Oltre al fascino del suo straordinario patrimonio archeologico, offrirà un punto di osservazione privilegiato: l’eclissi totale durerà ben 6 minuti e 19 secondi, un evento raro a livello globale.

Secondo quanto riportato da Space.com, non si assisteva a un’eclissi di simile durata dal 1991, e un fenomeno ancora più lungo non si verificherà prima del 2114.

È fondamentale però osservare l’eclissi in sicurezza: mai guardare il Sole a occhio nudo. Sarà necessario utilizzare occhiali protettivi con filtri solari certificati, in grado di schermare le radiazioni nocive e preservare la vista durante l’intero spettacolo.

Storica eclissi solare totale, visibile anche dall’Italia: annunciata la data ufficiale

Tra due estati, l’Italia potrà assistere a uno degli eventi celesti più affascinanti: il 2 agosto 2027 si verificherà un’eclissi solare. Sebbene in molti Paesi sarà solo parziale, in alcune aree selezionate sarà possibile osservare l’eclissi totale. Lo spettacolo completo interesserà diverse località spagnole come Malaga, Cadice e Tarifa, oltre a Gibilterra e a zone di Yemen, Arabia Saudita, Libia, Tunisia e Algeria.

Anche se nel nostro Paese il Sole non sarà oscurato completamente, l’evento sarà comunque di grande impatto visivo. In città come Roma e Napoli, il disco solare sarà coperto fino al 70%, mentre in Sicilia il fenomeno supererà il 90% di oscuramento. L’inizio dell’eclissi varierà a seconda della località: a Cagliari inizierà alle 9:55, a Torino alle 9:59, a Palermo alle 10:00, e pochi minuti dopo toccherà a Napoli, Roma, Firenze e Milano.