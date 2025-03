Eclissi solare in arrivo il 29 marzo 2025: il momento migliore per ammirare i...

Il 29 marzo 2025, il cielo si tingerà di un fenomeno straordinario: un’eclissi solare che affascinerà milioni di persone in tutto il mondo. Questo raro evento sarà visibile in diverse località, inclusa l’Italia, offrendo un’opportunità unica di osservare il sole oscurarsi parzialmente. Un’occasione imperdibile per apprezzare la bellezza e il mistero dell’universo, che attirerà l’attenzione di astronomi e curiosi.

Eclissi solare del 29 marzo 2025

La prima eclissi solare del 2025 si verificherà il 29 marzo. Se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, sarà possibile osservare il fenomeno, con una copertura parziale del sole che varierà dallo 0 al 10% soprattutto nelle regioni del Nord-Ovest dell’Italia.

Il 12 agosto 2026 si verificherà un’eclissi totale visibile in Europa. Il picco del 2026 sarà visibile in Spagna, ma in Italia la copertura solare varierà dal 20% al 90%, a seconda della zona. Un aspetto interessante è che avverrà al tramonto, offrendo splendide opportunità fotografiche.

Eclissi solare 29 marzo 2025: quando guardare il cielo

L’ombra della luna, infatti, coprirà una vasta area che includerà l’intera Europa occidentale e l’estremo nord-ovest della Russia. Secondo il calendario lunare del 2025, durante la mattinata del 29 marzo, sarà visibile un oscuramento parziale del sole, con percentuali di copertura che differiranno a seconda della località. A differenza di un’eclissi totale o di una eclissi anulare, il disco solare rimarrà sempre parzialmente visibile durante tutto il fenomeno.

L’eclissi solare del 29 marzo 2025 sarà visibile in diverse regioni italiane. Le aree in cui si registreranno le coperture solari più significative sono il Piemonte e la Valle d’Aosta, dove la copertura supererà il 10%, rendendole le zone ideali per assistere al fenomeno. Al Nord Italia e in Toscana, la copertura sarà invece di poco superiore al 3,5%. Al Centro-Sud, le percentuali di copertura saranno molto basse, e in alcune aree quasi nulle.

L’evento raggiungerà il suo picco a metà mattinata, con la massima visibilità attorno alle 12. A livello globale, l’eclissi avrà inizio alle 8:50 ora italiana, raggiungerà il suo massimo alle 10:47 e si concluderà alle 12:43, sempre ora italiana.

Guardare un’eclissi solare è un’esperienza particolare e unica, ma è essenziale farlo in sicurezza per evitare danni agli occhi causati dalla luce solare diretta. Per osservare correttamente il fenomeno, è fondamentale utilizzare occhiali speciali per l’osservazione solare, non i classici occhiali da sole. Un’altra opzione sicura è l’uso di telescopi o binocoli dotati di filtri solari. Un metodo alternativo è osservare l’eclissi attraverso una proiezione indiretta, evitando così di guardare direttamente il sole.