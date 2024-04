L'evento astronomico più atteso dell'anno, l'eclissi solare totale è prevista lunedì 8 aprile: non sarà visibile in Italia, ecco i motivi

Il raro fenomeno naturale sarà visibile da Messico, Stati Uniti e Canada mentre in Italia, l’eclissi solare totale, non sarà visibile, ma sarà comunque possibile osservarlo in diretta streaming.

L’eclissi solare: ecco cosa succederà

Dopo oltre due anni di attesa, lo spettacolo astronomico inizierà lunedì 8 aprile quando in Italia saranno le 17.42 (15.42 Utc). L’eclissi solare avrà una durata massima di 4 minuti e mezzo: prenderà il via sulla costa pacifica del Messico e proseguirà negli Stati Uniti passando dal Texas al Maine. Il percorso si svilupperà poi in Canada e terminerà sulla costa atlantica di Terranova.

Dove ammirare al meglio l’eclissi solare

Secondo le previsioni, il luogo migliore da cui ammirarla sarà una piccola comunità dell’Illinois, nell’area di Carbondale.

Gli italiani potranno, invece, seguire l’evento in diretta streaming sul sito della Nasa, oppure, su quello del Virtual Telescope Project e su quello dell’Inaf.

Cos’è l’eclissi solare

L’eclissi solare è un evento astronomico in cui Sole, Terra e Luna sono allineati. In questo caso, la Luna si interpone perfettamente tra la Terra e il Sole, oscurando quest’ultimo completamente.

In altre parole, quindi, dal nostro pianeta l’8 aprile prossimo sembrerà che la Luna spegnerà il Sole, un po’ come se fosse una sorta di alba o tramonto.