Più di ventiquattro anni dopo. L’ultima eclissi solare anulare è avvenuta l’11 Agosto 1999 e sta per andare in onda la prima replica, prevista per le ore 19:59 di sabato 14 ottobre 2023.

Cos’è un’eclissi solare?

Un’eclissi solare è causata dall’oscuramento, visto dalla Terra, dell’intero disco solare da parte della luna. Essa si verifica quando la luna è in fase di luna nuova. Si tratta di un fenomeno piuttosto raro: affinché accada, sole, luna e Terra devono essere perfettamente allineati in quest’ordine e ciò è possibile solo quando la luna, la cui orbita è inclinata di cinque gradi rispetto all’eclittica, incrocia quest’ultima in un punto detto ‘nodo’. Quando il nodo si trova tra la Terra e il sole, l’ombra lunare passa sulla superficie terrestre e allora si verifica un’eclissi solare.

Un anello di fuoco vero e proprio

Il fenomeno sarà ben visibile dalle 16:30 alle 20:00 (ora italiana) dagli Stati Uniti al Brasile. L’anello di fuoco, chiamato così in quanto la luna si frappone tra la Terra e il sole, non arriverà a coprire totalmente la sua superficie: i contorni resteranno visibili. Questo spettacolare fenomeno non sarà purtroppo direttamente visibile dall’Italia, ma saranno disponibili alcune dirette – tra cui quelle sui siti della Nasa e del Virtual Telescope Project – che permetteranno di seguire l’evento in streaming.