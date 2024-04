In occasione della Milano Design Week 2024 è stato presentato Memoria, l'innovativo gioco che mixa tradizione e nuove tecnologie.

In occasione della Milano Design Week che si è tenuta tra il 16 e il 21 aprile 2024 nel capoluogo lombardo, Condiviso ha presentato Memoria, innovativo gioco da tavolo che unisce nuove tecnologie e tradizione.

Memoria: il gioco creato con l’intelligenza artificiale

“Avete presente il memory?“. Con queste parole Silvia Badalotti ci ha presentato Memoria, e già dal nome è facile intuire di che cosa si tratta. Un vero e proprio gioco da tavolo che si ispira allo storico memory, con un tocco però di innovazione. I giocatori, infatti, non sono chiamati a individuare due immagini identiche. Lo scopo del gioco, infatti, è quello di trovare due immagini diverse create però a partire dal medesimo prompt, ovvero il medesimo input testuale. Non solo gioco, però, ma vero e proprio progetto creativo e artistico a cura di Silvia Badalotti e Cristian Confalonieri, sviluppato da Studiolabo in collaborazione con Condiviso ed edito da Demoela Giochi.

Memoria: che cos’è

All’interno della scatola si trovano 30 carte, che rappresentano altrettante immagini generate da 15 prompt diversi. Per ciascun prompt, 15 immagini sono state generate direttamente dall’elaborazione dell’input da parte dell’AI, mentre le altre 15 sono state liberamente interpretate dalla fotografa Silvia Badalotti e sottoposte successivamente all’AI. Un simbolo sul retro di ogni carta permetterà di capire i due differenti processi generativi.

Memoria è acquistabile dal mese di aprile 2024, in edizione limitata.