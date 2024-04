Hackathon 2024 Contents.ai: un evento straordinario che mette alla prova le menti più brillanti

Il 16 maggio 2024 si terrà l’evento imperdibile Contents.ai Hackathon, in cui potrete realmente mettere alla prova i vostri limiti e tuffarvi nel mondo dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale.

Benvenuti all’Hackathon 2024 di Contents.ai, un mondo di creatività e innovazione, dove l’intelligenza artificiale è la protagonista.

In cosa consiste l’Hackathon

Contents.ai lancia il suo primo Hackathon il 16 maggio 2024 a Milano, nella città capitale del business in Italia.

La sfida sarà rivolta a studentesse e studenti universitari di discipline STEM, chiamati a risolvere in sei ore un progetto di Generative AI che si articolerà su temi chiave oggetto di ricerca su scala globale. I partecipanti, oltre alla possibilità di entrare in contatto con realtà leader nel settore della Generative AI, avranno l’opportunità di vincere buoni Amazon fino a 500 euro.

Per partecipare all’evento bisogna iscriversi al seguente link https://www.contents.ai/hackathon2024/

Superato il processo selettivo, per confermare la partecipazione sarà richiesto il pagamento di una fee di 40 euro che includerà l’abbonamento Advanced alla piattaforma Contents.ai per 3 mesi.

Il giorno della sfida



Il programma della giornata si articolerà come segue:

8:30-9:00: Benvenuto

9:00-9:30: Introduzione di Contents.ai

9:30-10:00: Spiegazione della sfida e abbinamento delle squadre

10:00-13:00: Inizio dell’Hackathon

13:00-14:00: Pausa pranzo

14:00-17:00: Conclusione e consegna dell’Hackathon

17:00-18:30: Light Networking Cocktail e valutazione del progetto

18:30-19:00: Cerimonia di Premiazione

19:00-22:30: After party

E cosa c’è di meglio di un’opportunità del genere senza un po’ di divertimento?

Preparatevi a vivere emozioni forti, a fare nuove amicizie e ad unire le forze con persone che hanno la stessa passione e curiosità per l’intelligenza artificiale. Sarà un viaggio coinvolgente, fatto di brainstorming, hacking e risate che resteranno impresse nella vostra memoria.

Per maggiori informazioni mandate un e-mail a hackathon@contents.com

Ci vediamo all’ Hackathon 2024 di Contents.ai!