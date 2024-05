Xi Jinping in Europa per rilanciare la sfida agli Usa

Xi Jinping in Europa per rilanciare la sfida agli Usa

Il presidente cinese Xi Jinping arriverà in Europa per rilanciare la sfida agli Stati Uniti. Verrà ospitato da Macron.

Il presidente cinese Xi Jinping è pronto a volare in Europa, ospite di Emmanuel Macron a Parigi, per rilanciare la sfida agli Usa. Si tratta del suo primo tour europeo dopo la pandemia.

Xi Jinping vola in Europa: pronto a rilanciare la sfida agli Usa

La prossima settimana Xi Jinping, presidente cinese, arriverà a Parigi, dove incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Si tratta del suo primo tour europeo dopo la pandemia. Il centro dei colloqui sarà la guerra in Ucraina. Pechino conferma la solidità del rapporto con Mosca, afferma di essere neutrale e ricorda di non aver mai condannato l’invasione russa. A testimonianza del legame tra Pechino e Mosca la visita del presidente Putin in Cina prevista a maggio.

Macron vuole esortare la Cina “a sfruttare l’influenza che ha su Mosca per modificare i calcoli della Russia e contribuire a una soluzione del conflitto“. Lo scorso anno è stato Macron a recarsi in Cina e aveva invitato Xi Jinping a “riportare la Russia alla ragione“.

Xi Jinping in Europa: tensione dopo le indagini

Il tour di Xi Jinping servirà per esprimere il malcontento di Pechino per le indagini aperte dall’Unione Europea contro le pratiche commerciali della Cina. Le indagini riguardano settori come quello automobilistico, ferroviario, dell’energia solare ed eolica o dei dispositivi medici. Pechino ha accusato l’Europa di “protezionismo” e il presidente sicuramente parlerà della questione con Macron e Von der Leyen. La Cina considera Paigi responsabile delle indagini sui sussidi per i veicoli elettrici cinesi e ha minacciato ritorsioni commerciali. Dopo l’incontro in Francia, il presidente cinese si recherà in Ungheria e Serbia, due paesi che hanno buoni rapporti con Pechino e Mosca.