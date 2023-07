Intanto il Cremlino nega e bolla come un'invenzione la ricostruzione pubblicata dal Financial Times del viaggio di Xi Jinping avvenuto a marzo

Secondo quanto riportato dal Financial Times, che cita come fonti vari funzionari occidentali e cinesi, durante la visita di Stato dello scorso marzo – uno dei primi viaggi fuori dalla Cina dopo anni di isolamento per via delle dure restrizioni anti-Covid -il presidente cinese Xi Jinping ha messo personalmente in guardia l’omologo russo Vladimir Putin contro un attacco nucleare in Ucraina. Indicando, secondo le fonti citate dal giornale, che Pechino nutre preoccupazioni per la guerra della Russia contro Kiev anche se offre un tacito sostegno a Mosca

“I funzionari cinesi si prendono il merito di aver convinto Putin”

Sempre in base a quanto riporta il quotidiano economico britannico “i funzionari cinesi si prendono privatamente il merito di aver convinto il leader russo a fare marcia indietro rispetto alle velate minacce atomiche”.

Ma il Cremlino smentisce

Ma Dmitry Peskov –citato dalla Tass – nega la ricostruzione del Financial Times. Secondo il portavoce del Cremlino il Presidente Cinese non ha dunque personalmente messo in guardia Putin sull’eventuale uso delle armi nucleari nel corso della guerra in Ucraina. “Un’invenzione” ha affermato.