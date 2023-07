Per Mosca, Kiev si sta preparando al bombardamento della centrale nucleare di Zaporizhzhya che avrà luogo nella notte del 5 luglio. A seguito della diffusione della notizia, l’Ucraina ha negato la notizia, respingendo le accuse al mittente.

Mosca accusa Kiev del bombardamento della centrale nucleare di Zaporizhzhya

“Le forze armate ucraine cercheranno di attaccare la centrale nucleare di Zaporizhzhya nella notte del 5 luglio, sganciando su di essa munizioni con scorie radioattive rimosse il 3 luglio da un’altra centrale nucleare ucraina, quella meridionale”. A sostenerlo è il consigliere del direttore generale di Rosenergoatom (filiale russa di Atomenergoprom che gestisce le centrali nucleari), Renat Karchaa, secondo quanto riferito dalla Tass.

Quanto asserito dai russi, tuttavia, è stato respinto con forza dall’Ucraina che ha bollato la notizia come una fake news e un’ennesima provocazione del nemico. A tale proposito, lo Stato maggiore delle forze armate di Kiev ha segnalato che Mosca ha posizionato degli ordigni sul tetto del terzo e del quarto reattore. L’obiettivo degli ordigni non sarebbe danneggiare i reattori ma dare la possibilità al Cremlino di simulare un bombardamento da parte dell’Ucraina.

Scambio di accuse tra russi e ucraini

“Oggi sono stati collocati oggetti estranei simili a ordigni esplosivi sul tetto esterno del terzo e quarto reattore della centrale di Zaporizhzhya. La loro detonazione non è destinata a danneggiarli, ma può creare l’immagine di un bombardamento da parte dell’Ucraina. Questo è ciò che i media e i canali Telegram russi stanno diffondendo falsamente”. È quanto riportato nel rapporto delle Forze armate ucraina. L’esercito di Kiev, inoltre, ha ribadito di non aver intenzione di violare “il diritto umanitario internazionale” e che monitorerà la situazione, restando “pronto ad agire in qualsiasi circostanza”.

Nel frattempo, i russi si sono attivati e hanno adottato misure di massima sicurezza per la centrale nucleare di Zaporizhzhya dopo aver ricevuto le informazioni sul potenziale attacco ucraino all’impianto. A Interfax, infatti, il consigliere del direttore generale di Rosenergoatom Karchaa ha dichiarato: “Si stanno adottando misure di massima protezione, ma non possono essere rivelate”.