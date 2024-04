Cieli arancioni carichi di sabbia del Sahara: a causa di forti venti provenienti dal Nord Africa, il cielo della Grecia Meridionale ha regalato uno spettacolo affascinante.

Il fenomeno del cielo arancione in Grecia

Non è la prima volta che le nubi di sabbia in arrivo dal deserto del Sahara avvolgono i cieli di Atene e altre città greche.

Quella attuale è una situazione che durerà fino a oggi pomeriggio, quando i venti si sposteranno e porteranno via la polvere, con temperature in calo.

La preoccupazione degli esperti in merito al fenomeno in Grecia

Il fenomeno delle polveri dal Sahara crea molta preoccupazione negli esperti. Le alte concentrazioni di sabbia nell’aria, infatti, riducono la luce del sole e la visibilità e contribuiscono anche ad aumentare il livello delle particelle inquinanti.

Secondo il direttore delle ricerche metereologiche per l’Osservatorio di Atene, quello di questi giorni è infatti uno degli episodi più gravi avvenuti da marzo 2018. Le autorità locali hanno già avvertito la popolazione dei rischi per la salute, in particolare per l’apparato respiratorio.

Secondo i Vigili del Fuoco, inoltre, solamente nelle ultime 24 ore, sarebbero infatti 25 gli incendi scoppiati in tutta la Grecia.

Le linee guida da seguire in queste occasioni

Tra le linee guida è consigliato: chiudere porte e finestre, limitare le attività all’aperto, usare le mascherine quando si esce e bere molta acqua per rimanere ben idratati.