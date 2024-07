Nel corso della giornata di ieri, è andato in scena un importante summit a Washington. La vice di Joe Biden, Kamala Harris, ha infatti incontrato il premier di Israele Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. La Harris, che concorrerà contro Donald Trump alle prossime elezioni americane, ha messo in chiara quale sia la sua visione in merito alla guerra in Medio Oriente e alla tragica situazione di Gaza.

Usa, Kamala Harris incontra Netanyahu: il summit alla Casa Bianca

“Con il premier Benjamin Netanyahu è stato un incontro costruttivo. L’ho detto molte volte: Israele ha il diritto di difendersi, ma come lo fa è importante“ – parole e musica di Kamala Harris, l’attuale vice di Joe Biden e la persona scelta in sostituzione proprio del presidente americano per concorrere alle prossime elezioni Usa come volto dei Democratici. La Harris ha, poi, aggiunto altri dettagli sulla guerra in Medio Oriente, chiarendo che la situazione non deve essere vista estremizzando da una parte o dall’altra: “Resto impegnata a una soluzione a due stati. E’ il momento che la guerra finisca. Non possiamo diventare insensibili alla sofferenza di Gaza“.