Crociera da incubo per 200 passeggeri: nuovo focolaio di Norovirus

Un viaggio da sogno si è trasformato in un viaggio da incubo. Duecento passeggeri, a bordo della lussuosa crociera MV Ventura, sono stati colpiti da un focolaio di Norovirus che ha scatenato in loro vomito, diarrea e malessere generale.

Focolaio di Norovirus in crociera

Soltanto un mese fa, sulla stessa nave era stato segnalato un altro focolaio che aveva costretto all’isolamento un centinaio di persone. Tuttavia, la compagnia P&O Canary Island aveva rassicurato i nuovi passeggeri sulla sanificazione di tutti gli spazi della nave da crociera. Dopo il primo evento, ora il nuovo episodio fa scattare ancor di più l’allarme sulla malattia.

Il Norovirus è una malattia altamente contagiosa che causa gastroenteriti acute. Si diffonde rapidamente in ambienti chiusi come le navi da crociera, e i sintomi includono nausea, vomito, diarrea, crampi addominali e, in alcuni casi, febbre leggera.

Il malessere dei passeggeri

Il virus intestinale si è manifestato dopo dopo pochi giorni di navigazione. La testimonianza di quanto accaduto è stata raccontata, al Daily Mail, da un’infermiera 27enne Jessica Bird:

“Dopo sei giorni ho iniziato a soffrire di vomito e diarrea incontrollabili. Sono stata messa in quarantena, attaccata a una flebo e monitorata con un elettrocardiogramma a causa di dolori al petto. Non sono mai stata così male.

La ragazza, insieme alla nonna Cynthia Davies, di 86 anni, avevano pagato per una crociera di 10 giorni e sono salite a bordo della nave a Southampton il 20 aprile, ma sei giorni dopo Jessica ha iniziato a soffrire di vomito e diarrea. Contagiata anche la nonna, che ha iniziato sentirsi male il giorno dopo il suo rientro a casa a Sheffield.

Una crociera da incubo anche per Jill e Andrew Bond, che avrebbero voluto celebrare il loro 25esimo anniversario di matrimonio, ma si sono trovati a passare dei giorni in camera con il malessere dato dal virus intestinale.

Le parole del legale dei passeggeri colpiti dal Norovirus

L’avvocato Jatinder Paul, che rappresenta i passeggeri colpiti, ha definito la situazione “estremamente preoccupante” e ha annunciato l’intenzione di intraprendere azioni legali contro la compagnia.