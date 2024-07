Da ormai qualche giorno, è stata resa nota la notizia secondo cui Joe Biden si sarebbe ritirato dalla corsa alle prossime presidenziali americane. Lo stesso presidente Usa ha spiegato le ragioni della sua scelta con un discorso in diretta dallo Studio Ovale. Il suo rivale, Donald Trump, non poteva esimersi da un commento in merito.

Donald Trump parla del ritiro di Joe Biden: l’intervista

A distanza di nemmeno 24 ore dal discorso di Joe Biden all’America, in cui il presidente Usa spiegava ai suoi concittadini la scelta di abbandonare la sua candidatura alle prossime elezioni, ecco arrivare il commento di Donald Trump. Il tycoon ha rilasciato una lunga intervista a Fox, durante la quale ha lanciato un’accusa grave: “Diverse personalità democratiche hanno spinto fuori Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca, hanno cercato di organizzare un colpo di Stato”. Il riferimento è in particolare verso due figure di spicco della politica Democratica: “L’hanno spinto fuori, tra Pelosi, Obama e altri. Li ho visti in televisione, erano così carini: ‘Oh sì, amiamo Joe, amiamo Joe’. Ma dietro le quinte, so perfettamente che sono stati brutali“.

Donald Trump parla del ritiro di Joe Biden: Kamala Harris

Nel frattempo, ci si avvicina sempre più ad un altro momento chiave di queste elezioni: il primo confronto diretto tra lo stesso Trump e la sua nuova avversaria, Kamala Harris. Il dibattito con Joe Biden sarebbe dovuto andare in scena su Abc il prossimo 10 settembre, con il suo ritiro però la data dovrebbe cambiare. La Harris non ha nessuna paura del confronto: “Sono pronta“.