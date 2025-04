Un impegno collettivo contro la criminalità organizzata

La Calabria, terra di bellezze naturali e culturali, è purtroppo nota anche per la sua lunga storia di infiltrazione mafiosa, in particolare da parte della ‘ndrangheta. Recentemente, durante l’inaugurazione della nuova caserma dei carabinieri a Limbadi, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha evidenziato l’importanza di combattere questo fenomeno. “La ‘ndrangheta ha fatto un danno straordinario a questa regione”, ha dichiarato, sottolineando come l’organizzazione criminale si sia espansa oltre i confini calabresi, investendo in Lombardia, Veneto e persino in Germania.

Investimenti per la legalità e il sociale

Occhiuto ha annunciato un investimento di 44 milioni di euro destinati all’utilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità. Questo passo è fondamentale per dimostrare che lo Stato è presente e forte, in grado di riprendersi ciò che la ‘ndrangheta ha sottratto alla comunità. “Abbiamo stipulato un protocollo che dimostra ai calabresi e alla ‘ndrangheta che ciò che viene costruito con il crimine sarà restituito alla società per fini sociali”, ha aggiunto il governatore, evidenziando l’importanza della legalità come fondamento per la rinascita della regione.

Educazione e consapevolezza per le nuove generazioni

Un altro punto cruciale sollevato da Occhiuto riguarda l’educazione dei giovani. “Oggi è una festa della comunità di Limbadi”, ha affermato, esortando i ragazzi presenti a costruire un futuro diverso, lontano dall’influenza della ‘ndrangheta. “La ‘ndrangheta non è fatta di persone d’onore, ma di individui che hanno disonorato la Calabria”, ha dichiarato, invitando i giovani a essere orgogliosi della loro identità e a combattere contro il pregiudizio che affligge la regione.

La lotta alla ‘ndrangheta non è solo una questione di repressione, ma richiede un cambiamento culturale profondo. La Calabria ha risorse immense, a partire dai suoi giovani, e solo attraverso un impegno collettivo e una forte educazione sarà possibile costruire un futuro libero dalla criminalità organizzata. La sfida è aperta e la speranza è che la Calabria possa finalmente risollevarsi, dimostrando che la legalità e la giustizia possono prevalere.