Tragedia nel Maro Rosso, è affondato un sottomarino turistico con a bordo 45 persone. Almeno sei le vittime. Ecco cosa è successo.

Egitto, grave incidente marittimo questa mattina, 27 marzo 2025, nei pressi di Hurghada, nel Mar Rosso. Il sottomarino turistico “Sinbad” è infatti affondato a una profondità di 20 metri ad appena un chilometro dalla costa. A bordo c’erano 45 persone, di cui 40 turisti, tutti cittadini russi, tra cui anche minorenni. Al momento pare siano 6 i morti, mentre 9 persone sono rimaste ferite, quattro di loro sarebbero in gravi condizioni. Tratte in salvo le altre 29 persone a bordo del mezzo subacqueo e riportate negli hotel. Tanti i mezzi di soccorso sul luogo della tragedia, con più di 20 ambulanze sulla spiaggia di Hurghada.

Affondato un sottomarino turistico in Egitto: le cause

Si indaga sul motivo per cui il sottomarino turistico è affondato, al momento le cause non sono chiare anche se, il sommergibile, si sarebbe arenato sul fondale di Hurghada durante un’escursione per ammirare la barriera corallina. Il sottomarino in questione non aveva mai registrato problemi. Ricordiamo che, lo scorso novembre, sempre nei pressi di Hurghada, era affondata la barca turistica “Sea Story”, causando 11 morti.