Gravissimo incidente, con un bilancio di una vittima e due feriti, in laguna a Venezia. Si è verificato nel pomeriggio di sabato 8 marzo, giorno dedicato alla Festa della Donna; e proprio una donna ha perso la vita, dopo che la barca a bordo della quale si trovava è andata a schiantarsi contro i pali di navigazione. Le indagini sono state immediatamente avviate per ricostruire nel dettaglio la dinamica del grave sinistro in mare.

Incidente in laguna a Venezia, barca contro pali di navigazione: un morto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ma gli accertamenti sono tutt’ora in corso, l’incidente non avrebbe coinvolto altre imbarcazioni, la cui presenza è stata esclusa dagli inquirenti al lavoro per ricostruire l’accaduto. Nell’incidente avvenuto intorno alle 16:30 è morta una donna ed altre quattro persone hanno riportato ferite. La barca è andata a schiantarsi contro i pali utilizzati per delimitare l’area di navigazione all’isola di Torcello.

Dopo lo schianto contro la briccola sono intervenuti i soccorsi, allertati da altre imbarcazioni di passaggio nelle vicinanze. Sul posto sono giunti, con un’autopompa, i vigili del fuoco insieme al personale del Suem e ai sommozzatori oltre ad un’idroambulanza. La barca stava percorrendo il tratto Ca’ Noghera-Torcello: la vittima, soccorsa dai sanitari che nulla hanno potuto fare per salvarla, aveva 56 anni.