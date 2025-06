Alle 7.30 di Teheran è scattata una tregua tra Israele e Iran. Ad annunciarla nella notte era stato Donald Trump, che poco prima delle 7:00, aveva scritto su Truth: “La tregua è ora in vigore. Non violatela!”. In merito alla tregua, inoltre, il presidente americano aveva dichiarato che nel giro di ventiquattro ore “porterà a una fine ufficiale della ‘Guerra dei 12 giorni’”.

Israele denuncia l’Iran di violazione della tregua

La tregua è stata ufficialmente accettata da Israele, seppure non dall’Iran, che nel frattempo l’avrebbe già violata con il lancio di missili balistici verso Israele.

L’Iran, stando ai media locali, nega di aver effettuato un attacco. “Nessun missile è stato lanciato in direzione del nemico” dalle 7.30 ora iraniana, le 6 in Italia. Lo ha riferito alla Cnn un ufficiale iraniano di alto grado dopo che Israele avrebbe segnalato un attacco missilistico dall’Iran a seguito dell’annuncio di Donald Trump di un cessate il fuoco. “Se Israele dovesse fare un errore, verrebbero attaccati tutti i territori occupati, come accadeva un’ora prima che si fermasse la guerra“, ha detto l’ufficiale.

La risposta di Israele

Il ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, dal canto suo, ha reso noto di aver “dato istruzioni alle forze israeliane (Idf) di rispondere con forza alla violazione da parte dell’Iran del cessate il fuoco con potenti attacchi contro obiettivi del regime nel cuore di Teheran”, come riporta il giornale israeliano Haaretz. “Alla luce della violazione totale da parte dell’Iran del cessate il fuoco dichiarato dal presidente americano e del lancio di missili in direzione di Israele – afferma la dichiarazione rilanciata dal quotidiano – nel rispetto della politica del governo israeliano, determinato a rispondere con forza a qualsiasi violazione, ho dato istruzione alle Idf, in coordinamento con il premier, di continuare l’attività intensa di attacco“.

Le parole di Giorgia Meloni

“Lo scenario di stamane andava nella direzione che auspicavamo, ora si è nuovamente complicata la situazione” in quanto “da parte iraniana è stata violata la tregua”, lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando in Senato dopo le comunicazioni. “Israele potrebbe rispondere con una risposta che si spera commisurata e simmetrica. Dopo la violazione l’Iran” però ha confermato la volontà della tregua e questo “si potrebbe leggere come una divisione nello scenario iraniano di cui tener conto”. “La situazione è ancora molto complessa ma siamo ancora fiduciosi del fatto che si possa andare avanti con una tregua e che si possa tornare alle negoziazioni”.