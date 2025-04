Il presidente del Consiglio italiano invita a non rispondere con dazi e a cercare soluzioni condivise.

La posizione di Giorgia Meloni sui dazi americani

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, ha espresso la sua contrarietà all’imposizione dei dazi decisa dall’amministrazione Trump, definendola una “scelta sbagliata”. Secondo Meloni, questa decisione non solo danneggia l’economia europea, ma ha ripercussioni anche su quella americana. In un contesto economico già fragile, l’inasprimento delle misure commerciali potrebbe aggravare ulteriormente la situazione, rendendo necessaria una riflessione più profonda sulle conseguenze di tali azioni.

Un appello alla cooperazione europea

Meloni ha sottolineato l’importanza di condividere le proposte italiane con i partner europei, evidenziando che la risposta ai dazi non dovrebbe essere quella di adottare misure simili. “Non dobbiamo alimentare l’allarmismo”, ha dichiarato, invitando a mantenere la calma e a cercare soluzioni diplomatiche. La leader di Fratelli d’Italia ha annunciato un incontro con i rappresentanti delle categorie produttive per valutare l’impatto delle nuove misure e trovare strategie efficaci per affrontare la situazione.

La necessità di un dialogo franco con gli Stati Uniti

Meloni ha insistito sulla necessità di aprire un dialogo diretto con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di rimuovere i dazi piuttosto che moltiplicarli. “Il mercato americano è cruciale per le esportazioni italiane, rappresentando circa il 10% del totale”, ha affermato. La presidente del Consiglio ha ribadito che l’Italia non intende fermare le proprie esportazioni verso gli Stati Uniti, ma piuttosto cercare un confronto costruttivo per evitare un’escalation commerciale che potrebbe danneggiare entrambe le economie.