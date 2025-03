Marine Le Pen potrebbe affrontare gravi conseguenze legali per l'appropriazione indebita di fondi europei. La sua eleggibilità per le elezioni presidenziali del 2027 è ora in discussione.

Ore di grande fermento in Francia per la sentenza definitiva nel processo che coinvolge Marine Le Pen e altri membri del suo partito. La decisione, attesa con grande attenzione, è arrivata e potrebbe segnare un punto di svolta nella politica transalpina. Ecco cosa ha deciso la corte.

Marine Le Pen, perché è finita in tribunale?

Marine Le Pen assieme ad altri 24 membri del suo partito Rassemblement National è accusata di ” appropriazione indebita di fondi pubblici del Parlamento europeo” come riporta IlPost.it

Una situazione processuale che l’ha già vista comparire davantu al giudice lo scorso novembre, infatti la procura aveva chiesto una condanna di 5 anni di carcere, di cui 3 con pena sospesa, una multa del valore di 300 mila euro e l’ineggibilità per i prossimi 5 anni.

Se dovesse esserci la condanna la notizia avrebbe un clamore enorme dato che Le Pen ed il suo partito sono attualmente i favoriti per la vittoria delle elezioni del 2027 che le garantirebbero il posto all’Eliseo.

Ecco che tipo di sentenza potrà subire

Marine Le Pen è giudicata quest’oggi dal tribunale di Parigi perchè la Procura come riporta IlPost.it “sospetta che questa sia solo una parte di un più ampio «sistema di appropriazione indebita»” dei fondi del Parlamento europeo” utilizzati dal partito tra il 2004 ed il 2016 così da contenere i costi.

Una strategia di cui la Le Pen sarebbe stata solo l’ereditiera materiale dato che la decisione era stata presa dal padre Jean-Marie, morto lo scorso gennaio.

Se il tribunale confermasse le accuse di ineleggibilità e l’esecuzione provvisoria, che avrebbe inizio immediato, anche in caso di ricorso, Le Pen non potrà candidarsi per i prossimi 5 anni pur non perdendo la carica di deputata dell’Assemblea Nazionale.

Marine Le Pen a processo: la sentenza definitiva segna una nuova fase

Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, è stata dichiarata colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici dal Tribunale di Parigi. Con altri otto eurodeputati, è accusata di aver deviato fondi europei destinati agli assistenti parlamentari per finanziare attività interne al partito tra il 2004 e il 2016.

La corte l’ha condannata a cinque anni di inabilità, impedendole di candidarsi alle presidenziali del 2027. La procura aveva chiesto anche cinque anni di carcere e una multa di 300.000 euro.

Il caso, che coinvolge 6,8 milioni di euro, è nato da una denuncia dell’ex presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz. La decisione finale sulla pena di inabilità resta ancora in sospeso. Le Pen e i coimputati hanno sempre respinto le accuse, ma questa sentenza potrebbe compromettere gravemente la sua carriera politica.