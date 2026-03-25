Delegazione della Duma in viaggio negli Stati Uniti: cosa è in gioco

Una piccola delegazione della Duma è attesa negli Stati Uniti per colloqui con il Congresso: restano da chiarire le garanzie per i deputati coinvolti e il contesto è segnato anche dalla morte improvvisa di un vice del comitato difesa

Negli ultimi giorni è emersa la notizia che una delegazione della State Duma russa è in procinto di recarsi negli Stati Uniti per una serie di incontri con membri del Congresso. Fonti interne alla camera bassa russa indicano che il viaggio potrebbe svolgersi «nei prossimi giorni» e che la delegazione sarà composta da circa quattro o cinque deputati; restano però questioni pratiche da definire, in particolare modalità e garanzie per i partecipanti, dato che alcuni sono soggetti a sanzioni statunitensi.

Motivi e contesto della visita

Secondo le dichiarazioni pubbliche di Alexei Chepa, deputato di A Just Russia, permangono dettagli da chiarire relativi alle garanzie necessarie per la partecipazione: con questo termine si fa riferimento alle assicurazioni pratiche e legali che permettano ai parlamentari russi di incontrare colleghi americani senza rischi legati a provvedimenti restrittivi esteri. Il tema delle sanzioni è centrale, poiché molti deputati sono stati inseriti nelle liste punitive per il loro sostegno alla decisione del presidente Vladimir Putin di invadere l’Ucraina, elemento che complica logistica e diplomazia pubblico-privata.

Composizione della delegazione e leadership

Fonti anonime citate dai media russi suggeriscono che la delegazione potrebbe essere guidata da Vyacheslav Volodin, presidente della Duma, e che tra i partecipanti sia previsto il nome del parlamentare del Partito Comunista Vladimir Isakov. A seconda delle fonti, la cifra dei partecipanti varia leggermente, ma la linea comune è l’intenzione di stabilire un canale di dialogo diretto con i legislatori americani. Il Cremlino ha accolto con favore «qualsiasi sforzo per ripristinare il dialogo con gli Stati Uniti», segnalando una disponibilità ufficiale a sostenere il tentativo di riaprire contatti.

La posizione americana e il precedente di gennaio

Al momento non c’è stata una conferma ufficiale da parte delle autorità statunitensi: il Dipartimento di Stato non ha diffuso commenti immediati sulle notizie. Va ricordato che a gennaio la deputata repubblicana della Florida Anna Paulina Luna aveva riferito di aver ottenuto un’autorizzazione per incontri in cui quattro legislatori russi avrebbero dovuto discutere ipotesi di negoziati per la pace in Ucraina con membri del Congresso; Luna aveva inoltre menzionato, con un tono in parte informale, l’interesse di alcuni congressisti a esplorare dibattiti anche su temi non convenzionali come gli UFO. Resta però incerta la data, il formato e l’elenco definitivo dei partecipanti a eventuali incontri bilaterali.

Il lutto nella Duma: la morte improvvisa di Yuri Shvytkin

Allo stesso momento in cui si parla di aperture diplomatiche, la State Duma ha annunciato la scomparsa improvvisa di Yuri Nikolayevich Shvytkin, vice presidente del comitato difesa, comunicata dallo stesso Vyacheslav Volodin. Shvytkin aveva 61 anni ed è nato il 24 maggio 1965 a Krasnoyarsk. La sua carriera è stata caratterizzata da un lungo cursus militare e di servizio pubblico: diplomato alla scuola militare superiore di Novosibirsk e in seguito all’Accademia di gestione del Ministero degli Interni, ha servito nelle forze aviotrasportate e nelle unità di polizia del territorio di Krasnoyarsk.

Carriera, riconoscimenti e impatto politico

Shvytkin aveva partecipato alle operazioni nella Repubblica Cecena a metà degli anni Novanta e aveva poi ricoperto incarichi politici regionali dal 2001 al 2016 prima di entrare nella Duma come deputato nelle settima e ottava convocazione. Tra i riconoscimenti figurano tre Ordini del Coraggio e diverse medaglie per il servizio militare e le operazioni anti-crimine e anti-terrorismo; il curriculum segnala anche 117 lanci con il paracadute. La sua morte lascia una vuoto tecnico e politico nel comitato difesa, proprio mentre emerge la possibilità che la Duma invii rappresentanti all’estero per colloqui sensibili.

Altri sviluppi internazionali legati alla SVO

Nel frattempo il clima della cosiddetta SVO resta in evoluzione: il presidente della Duma ha presentato un disegno di legge che prevede l’uso delle Forze armate russe per tutelare cittadini russi soggetti a procedimenti all’estero; il rappresentante speciale del presidente, Kirill Dmitriev, ha smentito una notizia su uno scambio di intelligence con l’Iran riportata da Politico. Sul fronte ucraino, il segretario del Consiglio di Sicurezza Rustem Umerov ha detto che Kiev ha dispiegato unità di intercettazione per i UAV in paesi del Medio Oriente; contemporaneamente si è registrato un negoziato con il Qatar su supporto anti-UAV in cambio di aerei Mirage, senza esito positivo.

Conclusioni e possibili scenari

La prospettiva di colloqui tra deputati russi e membri del Congresso statunitense apre scenari contraddittori: da un lato la possibilità di un canale di dialogo legislativo, dall’altro le difficoltà pratiche generate dalle sanzioni e dalle tensioni in corso. Il quadro internazionale resta complesso, con l’Europa che discute opzioni di finanziamento e forniture militari e leader regionali che avvertono dei rischi di escalation. In questo contesto, la comunità internazionale seguirà con attenzione gli sviluppi della delegazione della Duma, così come gli effetti interni alla politica russa dopo la perdita di figure chiave come Yuri Shvytkin.