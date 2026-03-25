Soldati nelle strade del Belgio per difendere la comunità ebraica: cosa cambia

Il governo del Belgio ha annunciato un dispiegamento militare mirato per rafforzare la protezione di luoghi legati alla comunità ebraica. La decisione, promossa dalle autorità centrali e presentata in un evento tenutosi il March 24, 2026 presso il grande tempio di Bruxelles, arriva dopo una serie di episodi di violenza e attacchi che hanno colpito sinagoghe e altri obiettivi sensibili.

Il piano prevede l’impiego iniziale di circa 200 soldati attivi contemporaneamente, con turnazioni che porteranno a un impiego complessivo maggiore nel periodo previsto. L’obiettivo dichiarato dalle istituzioni è offrire una presenza fisica visibile e complementare alla polizia per prevenire nuovi episodi di antisemitismo e proteggere luoghi come scuole, musei e rappresentanze diplomatiche.

Perché è stata presa questa decisione

Il provvedimento scaturisce da una crescente preoccupazione per la sicurezza delle minoranze e per la frequenza di atti violenti. Tra gli episodi richiamati dalle autorità figura l’esplosione registrata il March 9 a una sinagoga di Liegi, che ha accelerato le valutazioni politiche sul tema. Il ministro dell’interno Bernard Quintin ha sottolineato la necessità di non attendere un altro episodio con vittime per intervenire, definendo l’azione come una risposta preventiva e mirata.

Motivazioni istituzionali

Secondo il governo, l’impiego dei militari rappresenta una misura temporanea pensata per colmare lacune di sicurezza percepite e per dare rassicurazioni pratiche alla comunità ebraica. Le autorità hanno insistito sul fatto che si tratta di un supporto alla polizia, non di una sostituzione: il corpo civile rimane la prima risposta per il mantenimento dell’ordine pubblico.

Come è strutturato il dispiegamento

La fase iniziale è partita lunedì sera con pattugliamenti davanti a istituzioni sensibili: sinagoghe principali, scuole e la ambasciata israeliana a Bruxelles sono tra i siti presidiati. Le forze sono state organizzate in rotazioni di tre mesi, con un massimo di circa 200 soldati attivi simultaneamente; le autorità hanno spiegato che la rotazione consente un impiego totale maggiore nel periodo di predisposizione.

Coordinamento operativo

Un portavoce del ministero della Difesa ha precisato che il coordinamento operativo è gestito dalla polizia federale, che dirige sia gli incarichi dei militari sia quelli degli agenti civili. I militari hanno compiti di presidio statico, sorveglianza di stazioni ferroviarie in determinati momenti e supporto in operazioni congiunte su vasta scala, mentre le attività investigative e l’ordine pubblico continuano a essere di responsabilità della polizia.

Reazioni pubbliche e politiche

La decisione ha raccolto consensi e critiche. Organizzazioni ebraiche e rappresentanti del settore della sicurezza hanno definito l’intervento «necessario» per ridare serenità quotidiana alla comunità e hanno accolto con favore la visibilità della protezione. Allo stesso tempo, alcuni esponenti politici e osservatori locali hanno contestato la scelta, lamentando una procedura decisa senza consulti adeguati e sottolineando che la presenza militare è una soluzione temporanea che non sostituisce investimenti strutturali nella polizia.

Critiche e preoccupazioni

La ministra della Giustizia Annelies Verlinden ha criticato il provvedimento, sostenendo che la misura sarebbe stata adottata senza il necessario confronto tra ministeri. Altri politici locali hanno osservato che i soldati non risolvono problemi sistemici come carenze di organico o strategie di prevenzione a lungo termine, e che il rischio di nuovi episodi resta legato anche a fattori transnazionali e all’attività di gruppi che hanno rivendicato attacchi nella regione.

Il quadro operativo è destinato a evolvere: il ministro della Difesa Theo Francken ha annunciato che definirà le regole di ingaggio dei militari in un dibattito parlamentare previsto a breve. Nel frattempo, il dispiegamento rimane sotto osservazione pubblica e istituzionale, con l’intento ufficiale di proteggere persone e luoghi vulnerabili e di impedire che la paura condizioni la vita quotidiana delle comunità interessate.