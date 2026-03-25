Usa e garanzie di sicurezza: Zelensky afferma la condizione sul Donbass

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un’intervista a Reuters che l’offerta statunitense di garanzie di sicurezza per un ipotetico accordo di pace sarebbe condizionata alla cessione dell’intera regione del Donbass alla Russia. Questa affermazione, se confermata, sposterebbe il baricentro delle trattative dal terreno militare a scelte territoriali e politiche, imponendo all’Ucraina scelte estremamente delicate. Zelensky ha avvertito che un ritiro su quella scala comprometterebbe non solo la capacità difensiva ucraina ma anche la stabilità più ampia del continente europeo, aprendo un nuovo capitolo di incertezze.

Le rivelazioni e il quadro della proposta

Nell’intervista il leader di Kiev ha spiegato che gli Stati Uniti sarebbero «pronti a finalizzare» documenti a livello alto non appena l’Ucraina si dichiarasse disponibile a ritirarsi dal Donbass. Zelensky ha descritto la situazione come una scelta forzata tra accettare garanzie internazionali e mantenere l’integrità territoriale. Diverse testate avevano in precedenza riportato che, nella fase di stesura dei piani, era emersa l’ipotesi di trasformare parti del Donbass in una zona con statuto speciale: una soluzione che alcuni interpretano come cessione de facto. Il presidente ucraino ha però sottolineato di non voler riconoscere quel territorio come russo né de jure né de facto.

Elementi del presunto accordo

Secondo i resoconti, il piano prevederebbe il ritiro delle forze ucraine da aree ancora sotto il loro controllo nel Donbass e la trasformazione di questi spazi in una sorta di zona demilitarizzata con limiti alla presenza militare. Fonti citate dai media hanno parlato anche di proposte per una zona economica con regimi particolari, che suscita dubbi sui reali effetti di sovranità. Zelensky ha dichiarato che non esiste consenso su questi punti e che rimangono margini di discussione con i partner occidentali.

Il ruolo degli Stati Uniti e le pressioni politiche

Il presidente ha inoltre collegato l’atteggiamento americano al contesto geopolitico più ampio, osservando come l’attenzione di Washington su altri teatri di crisi possa influire sulle priorità dedicate all’Ucraina. Ha fatto riferimento a una percezione di maggiore pressione esercitata dall’amministrazione statunitense per accelerare una soluzione, un elemento che, a suo dire, potrebbe essere dettato da esigenze di agenda estera. In questo quadro, la proposta di garanzie sarebbe vista come una leva negoziale da parte degli Stati Uniti per ottenere concessioni concrete sul terreno.

Retroscena e smentite

In passato alcuni rapporti internazionali avevano collegato la possibilità di garanzie a scambi territoriali, ma la Casa Bianca aveva risposto parlando di indiscrezioni «totalmente false». Nonostante le smentite ufficiali, la dichiarazione di Zelensky riporta il tema al centro del dibattito, obbligando i partner occidentali a chiarire se e come intendono combinare sostegno politico, aiuti militari e garanzie formali. La mancanza di trasparenza sui testi definitivi lascia aperta la possibilità di interpretazioni divergenti e di tensioni tra gli alleati.

Conseguenze strategiche per Kiev e per l’Europa

Se la linea delineata da Zelensky dovesse rivelarsi accurata, le implicazioni sarebbero molteplici. Una cessione o una diversa gestione del Donbass inciderebbe sulla percezione internazionale della sovranità ucraina e potrebbe alterare equilibri militari in Europa orientale. L’idea di collegare garanzie di sicurezza a concessioni territoriali solleva questioni sul valore effettivo di tali garanzie: diventerebbero meccanismi vincolati a condizioni che toccano l’essenza stessa del conflitto. Per Kiev la scelta sarebbe tra un accordo che offre protezione e la rinuncia a parti del territorio nazionale.

Scenari futuri e possibili vie negoziali

Le opzioni sul tavolo rimangono limitate e ogni soluzione comporta rischi. Un percorso possibile richiede la definizione chiara di garanzie che non siano meramente simboliche e la costruzione di meccanismi di verifica accettabili per tutte le parti. In alternativa, il prolungarsi dello stallo aprirebbe a escalation militari e a un ulteriore logoramento della posizione ucraina. Il nodo politico resta la fiducia: senza garanzie credibili e senza chiarezza sugli obiettivi, i negoziati rischiano di restare un quadro di intenti senza seguito pratico.

In conclusione, le affermazioni di Zelensky riaccendono il dibattito internazionale su come bilanciare protezione, sovranità e compromessi territoriali. La comunità internazionale dovrà valutare se proporre meccanismi di sicurezza che tutelino veramente l’Ucraina o se favorire soluzioni che lascino aperti nodi irrisolti sulla sovranità del Donbass.