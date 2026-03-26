Tokyo: mercati in avvio positivo con l'attenzione puntata sui colloqui tra USA e Iran

La sessione di Tokyo ha visto avvii positivi in giorni consecutivi tra il 24 e il 26 marzo 2026, mentre operatori e investitori rimangono cauti in attesa di sviluppi sui negoziati tra USA e Iran e delle mosse dei mercati internazionali

Nei giorni compresi tra il 24 e il 26 marzo 2026 la Borsa di Tokyo ha aperto le contrattazioni con risultati positivi, ma caratterizzati da ampiezza variabile. Gli operatori hanno valutato con prudenza i segnali provenienti dalle piazze internazionali, in particolare dai mercati statunitensi, e hanno tenuto d’occhio i progressi dei colloqui diplomatici tra USA e Iran, che potrebbero portare a una cessazione delle ostilità nel Medio Oriente. In parallelo, la dinamica del prezzo del petrolio ha inciso sul sentiment, con il Brent che si è riportato appena sotto la soglia psicologica dei 100 dollari al barile.

Le aperture dei singoli giorni mostrano come la stessa direzione del mercato possa tradursi in intensità diverse: fattori domestici e internazionali hanno giocato un ruolo alternato nell’orientare i flussi di capitale. Il comportamento del yen rispetto al dollaro e all’euro è stato un altro fattore chiave, influenzando le valutazioni sulle società esportatrici e le strategie di copertura. Questo articolo ricostruisce le principali variazioni di indice e valuta registrate nelle aperture, spiegandone le possibili ragioni e le implicazioni per gli operatori.

Andamento degli indici in apertura

Tra le sessioni d’avvio evidenziate, il Nikkei ha mostrato progressi significativi ma differenziati: il 24 marzo 2026 l’indice ha segnato un guadagno di +1,73% chiudendo idealmente a 52.409,09 punti con un incremento di 893 punti; il 25 marzo si è registrata una crescita del +1,56% a quota 53.069,08, pari a un aumento di 816 punti; infine il 26 marzo l’avvio è stato più contenuto, con un progresso dello 0,16% e il livello riportato a 53.834,18 (+84 punti). Queste variazioni riflettono l’alternanza tra ottimismo sui negoziati internazionali e la cautela indotta da segnali misti dai mercati esteri.

Interpretazione dei movimenti

Il passaggio da rialzi marcati a incrementi modesti può essere letto alla luce di alcuni elementi: comunicazioni favorevoli sulle trattative tra USA e Iran hanno alimentato l’ottimismo e rinnovato l’appetito per il rischio, mentre la percezione di incertezza sui mercati americani ha introdotto prudenza. Inoltre, la discesa del prezzo del petrolio ha ridotto la pressione inflazionistica prospettica, condizionando le valutazioni settoriali. In sintesi, i rialzi iniziali sono stati sostenuti da notizie positive geopolitiche, ma la tenuta del rally dipende dalla conferma di tali segnali e dal contesto macroeconomico globale.

Valute e materie prime sotto osservazione

Lo yen ha mostrato oscillazioni significative nei tre avvii considerati: il 24 marzo 2026 si è rafforzato sul dollaro a 158,50 ed è rimasto stabile sull’euro a 183,90; il 25 marzo è tornato a indebolirsi sul dollaro a 158,70 e si è attestato a 184,40 sull’euro; il 26 marzo la valuta giapponese è risultata più debole sul dollaro a 159,30 e stabile sull’euro a 184,20. Parallelamente, il Brent è sceso appena sotto i 100 dollari al barile, contribuendo a moderare le tensioni sui costi energetici e a influenzare le prospettive dei settori sensibili al prezzo del petrolio.

Impatto sui protagonisti del mercato

L’evoluzione del tasso di cambio e del petrolio incide sull’utile operativo delle società esportatrici e sulle decisioni di investimento. Un yen più debole tende a favorire i ricavi tradotti in valuta estera delle aziende giapponesi, mentre una discesa del Brent può alleggerire i costi per settori ad alta intensità energetica. Gli investitori istituzionali e i gestori monitorano queste variabili per regolare le esposizioni valutaria e il profilo rischio/rendimento del portafoglio, adottando strategie di copertura quando necessario.

Prospettive e fattori chiave da tenere d’occhio

Guardando avanti, le prospettive del mercato di Tokyo dipenderanno principalmente dalla conferma dei segnali diplomatici tra USA e Iran, dall’andamento dei mercati statunitensi e dalla traiettoria del prezzo del petrolio. L’eventuale progressione verso una riduzione delle tensioni potrebbe sostenere la ripresa del sentiment globale, mentre segnali contrari o volatilità nei mercati di riferimento introdurranno nuova cautela. Per gli operatori rimane valido il principio di valutare l’impatto combinato di notizie geopolitiche, dinamiche delle valute e dati macroeconomici per calibrare posizioni e strategie.

In conclusione, le aperture positive tra il 24 e il 26 marzo 2026 evidenziano come il mercato giapponese reagisca rapidamente alle notizie esterne e ai movimenti del cambio. La lettura attenta dei numeri del Nikkei, dell’andamento dello yen e delle quotazioni del Brent rimane fondamentale per interpretare i prossimi sviluppi: la chiave sarà la capacità degli investitori di distinguere tra segnali temporanei e tendenze più strutturali.