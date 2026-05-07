Tokyo: Nikkei avvia la settimana in crescita tra yen più forte e Brent in calo

Tokyo riapre i mercati dopo la Golden Week: il Nikkei segna un +1,20% mentre lo yen si rafforza e il Brent perde terreno, in un contesto influenzato anche dalle trattative tra Iran e Stati Uniti

Tokyo, 07 MAG – Dopo la pausa legata alla Golden Week, la Borsa di Tokyo ha riaperto le contrattazioni registrando segnali di ottimismo. Il ritorno degli operatori avviene in scia alla spinta positiva degli indici statunitensi e al ridimensionamento delle quotazioni del petrolio, fattori che hanno contribuito a un avvio di seduta in progresso per i principali parametri azionari giapponesi.

La riapertura segue tre giorni consecutivi di festività nazionali e trova i mercati attenti anche all’evoluzione geopolitica: proseguono infatti le negoziazioni tra Iran e gli Stati Uniti volte a trovare un accordo nella guerra in Medio Oriente, elemento che continua a pesare sulle aspettative degli investitori e sulla percezione del rischio a livello globale.

Movimenti principali all’apertura

In apertura l’indice di riferimento Nikkei ha segnato un progresso dell’1,20% portandosi a 60.229,42 punti, con un guadagno netto di 716 punti rispetto alla chiusura precedente. Questo impulso riflette sia la ripresa della liquidità dopo la pausa per la Golden Week, sia la tendenza favorevole dei mercati esteri, che hanno mostrato acquisti su titoli ciclici e tecnologici, sostenendo così il sentiment locale.

Performance settoriali

Tra i settori, le società più esposte all’export e quelle legate ai semiconduttori hanno beneficiato del clima positivo, mentre i comparti sensibili all’energia hanno risentito del calo del Brent. È importante notare come il movimento sia guidato da un mix di fattori tecnici e fondamentali: da un lato la ricopertura di posizioni dopo le festività, dall’altro l’impatto delle notizie macro e geopolitiche che indirizzano la rotazione settoriale.

Valute e politiche monetarie

Sul fronte dei cambi, lo yen ha mostrato un recupero nei confronti del dollaro, scambiando a circa 156,40 per dollaro, mentre contro l’euro la valuta giapponese si è attestata sui 183,70. Il rafforzamento dello yen è stato interpretato dal mercato come una reazione alle aspettative di possibili interventi delle autorità monetarie nipponiche mirati a contenere il deprezzamento della valuta, un tema ricorrente che continua a influenzare le scelte di politica economica e gli operatori sul breve periodo.

Impatto sugli investimenti

Un yen più forte può ridurre la competitività dei titoli export-oriented ma alleggerisce i costi delle importazioni di materie prime e beni strumentali. Gli investitori monitorano quindi con attenzione le dichiarazioni della banca centrale giapponese e i segnali dai mercati valutari per valutare la sostenibilità dei flussi di capitale verso il Giappone e la possibile influenza sulle strategie aziendali.

Fattori esterni e prospettive

Il quadro internazionale continua a condizionare l’umore dei mercati: l’andamento delle borse Usa ha fornito slancio al rally di Tokyo, mentre il calo delle quotazioni del petrolio Brent ha alleggerito le pressioni su alcuni settori energetici. Parallelamente, le trattative in corso tra Iran e Stati Uniti restano un elemento chiave da seguire, poiché un’intesa potrebbe ridurre i timori legati alla sicurezza regionale e influenzare i prezzi delle materie prime.

Nel complesso, la seduta di riapertura riflette un mix di recupero tecnico dopo la Golden Week, influenze esterne positive e un maggiore controllo sulle dinamiche valutarie. Gli operatori proseguiranno nel monitorare i dati macroeconomici in arrivo e ogni segnale di policy che potrebbe indicare ulteriori interventi per stabilizzare lo yen o modificare le aspettative sul costo del denaro, elementi che determineranno la traiettoria dei mercati nelle prossime giornate.