Tokyo in rialzo nonostante la pressione di petrolio, Fed e valute

La Borsa di Tokyo ha aperto la seduta in progresso, con il Nikkei che ha segnato un +1,56% a quota 53.069,08, pari a un guadagno di circa 816 punti. A motivare il rialzo sono state, secondo alcuni report, le speranze di un avvio di dialogo fra l’amministrazione Usa e l’Iran e il calo dei prezzi del petrolio, che in alcune rilevazioni è stato riportato appena sotto i 100 dollari al barile per il Brent. Sul fronte valutario lo yen si è indebolito verso il dollaro, attestandosi attorno a 158,70, e ha perso terreno anche nei confronti dell’euro (circa 184,40).

L’eredità di Wall Street e il ruolo della Fed

La chiusura americana ha lasciato sul terreno un forte segnale di avversione al rischio: il Dow Jones ha ceduto il 1,63% a 46.225,15 punti, lo S&P 500 è calato dell’1,36% a 6.624,70 e il Nasdaq ha perso l’1,46% a 22.152,42. Dietro il calo si riconoscono due fattori principali: la Federal Reserve ha confermato un atteggiamento più prudente sul percorso di tagli dei tassi, lasciando il range 3,50%-3,75% e suggerendo che i rialzi dei rendimenti potrebbero durare più a lungo; inoltre, lo scoppio di tensioni energetiche ha riportato il petrolio in primo piano come motore di preoccupazione inflazionistica. Questo doppio fattore ha condizionato i flussi e alimentato vendite diffuse su tutti i settori dello S&P 500, segnalando una correzione generalizzata.

Aperture contrastanti in Asia

La mattinata asiatica si è mostrata eterogenea: molti listini hanno assistito a vendite, ma non ovunque il tono è stato omogeneo. A Tokyo, come detto, il Nikkei ha registrato un rialzo significativo; altrove sono emerse debolezze più marcate: l’Hang Seng di Hong Kong ha aperto in ribasso di circa l’1,7% mentre Shanghai ha mostrato cali inferiori all’1%, e Seoul si è mosso in territorio negativo di circa l’1,5%. Anche mercati come Sydney, Taipei e Manila hanno sofferto, mentre alcuni indici del Sud-Est asiatico hanno limitato i danni o addirittura mostrato leggere controtendenze. A pesare in alcune piazze è stata la reazione ai prezzi delle materie prime e la sensibilità alle variazioni dei tassi internazionali.

Petrolio e materie prime: driver della volatilità

Le materie prime hanno giocato un ruolo centrale nella rotazione dei mercati: le quotazioni del Brent e del WTI hanno oscillato con ampia variabilità tra i diversi report, andando da livelli appena sotto i 100 dollari fino a rilevazioni superiori ai 110 dollari al barile in altre fonti, a testimonianza della forte instabilità del mercato energetico. Anche il gas naturale ha registrato forti rialzi, mentre l’oro e il rame hanno risentito delle pressioni tra domanda e timori inflazionistici. Questo pattern ha riaffermato l’importanza del comparto energetico come fattore scatenante per le oscillazioni dei mercati azionari e per il riprezzamento delle aspettative sui tassi reali.

Valute sotto i riflettori

Il cross valutario ha rispecchiato l’atteggiamento difensivo degli investitori: il dollaro è rimasto solido, con l’indice del biglietto verde vicino a 100, mentre lo yen è stato tra le valute più deboli, oscillando tra valori intorno a 158,7 e punte prossime a 159,6 in alcune sessioni. L’azione della Bank of Japan, che ha mantenuto tassi relativamente bassi, continua a pesare sul cambio e a sostenere strategie di differenziale di tasso. Anche il rapporto euro/dollaro ha mostrato leggere oscillazioni, in un contesto in cui le mosse delle banche centrali e la traiettoria del petrolio restano i principali elementi di rischio.

Cosa monitorare nelle prossime ore

Gli operatori continueranno a osservare con attenzione due temi fondamentali: l’evoluzione dei prezzi energetici e i segnali provenienti dalle banche centrali, in particolare dalla Federal Reserve. Movimenti repentini del petrolio possono riaccendere timori inflazionistici e spostare i flussi verso asset rifugio, mentre dichiarazioni e dati macro in arrivo potrebbero ridefinire le aspettative sui tassi e quindi sui mercati azionari e valutari. In questo quadro, il messaggio principale è che il mercato sta rapidamente ricalibrando prezzi e rischi: la giornata asiatica offre segnali contrastanti, con Tokyo in rialzo ma con una regione che rimane sensibile a shock energetici e alle decisioni delle banche centrali.