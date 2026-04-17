la dichiarazione di Teheran sullo Stretto di Hormuz ha innescato vendite sui mercati russi e un forte ribasso del petrolio, con ripercussioni sui maggiori produttori energetici

I mercati russi hanno registrato ribassi significativi dopo che l’Iran ha annunciato che lo Stretto di Hormuz è stato dichiarato «completamente aperto» per il periodo residuo del cessate il fuoco. Questo sviluppo, collegato all’intesa tra Stati Uniti e Iran e al contemporaneo cessate il fuoco tra Israele e Libano, ha generato una reazione immediata degli investitori che si è riflessa sui principali indici di Moscow Exchange.

In un contesto già volatile per l’energia, la comunicazione pubblica di Teheran ha influito sulle prospettive di offerta, inducendo vendite in titoli sensibili al prezzo del greggio e aumentando l’incertezza sui flussi commerciali marittimi nella regione.

La risposta dei mercati è stata rapida: l’indice principale denominato in rubli della MOEX ha perso lo 0,7%, mentre l’indice MOEXOG, che raggruppa i settori oil & gas, ha guidato le perdite con un calo del 2,7%.

Tra i singoli titoli, le quotazioni di Rosneft sono scese di oltre il 4%, Gazprom Neft di quasi il 3%, mentre Lukoil e Tatneft hanno registrato diminuzioni superiori al 2%. Gli operatori hanno interpretato la notizia come un possibile ritorno a condizioni di mercato meno tese rispetto alle settimane precedenti, con conseguente riallocazione del portafoglio verso asset meno legati al premio di rischio geopolitico.

Effetto immediato sui prezzi del petrolio

Il prezzo internazionale del greggio ha subito un forte aggiustamento: i corsi globali sono diminuiti di oltre l’11%, con i future su Brent attestati intorno a 88 dollari al barile. Questo calo prosegue una serie di perdite pregresse e riflette la speranza degli investitori in ulteriori colloqui tra Stati Uniti e Iran nel corso del weekend. In termini pratici, la prospettiva di una maggiore sicurezza nelle rotte marittime ha ridotto il premio per il rischio geopolitico incorporato nelle quotazioni, rendendo meno urgente il ricorso a fonti alternative o a scorte strategiche. La dinamica dei prezzi mostra come eventi diplomatici possano avere impatti rapidi e di ampia portata sui mercati delle materie prime.

Volatilità dei titoli energetici

Il settore energetico, particolarmente esposto alle notizie sullo Stretto di Hormuz, ha reagito concentrando le vendite sui principali produttori russi. La contrazione del comparto è stata anticipata da scambi più nervosi e spread di prezzo più ampi su alcuni titoli. Il movimento verso il basso di Rosneft e Gazprom Neft riflette sia la sensibilità agli andamenti del greggio sia la componente percepita di rischio operativo legata alla sicurezza delle rotte. Per gli analisti, resta però cruciale distinguere tra un aggiustamento di breve periodo e eventuali cambi strutturali nella domanda o nell’offerta globale di idrocarburi.

Il contesto geopolitico e le dichiarazioni ufficiali

La decisione iraniana è arrivata tramite un post su X del ministro degli Esteri Abbas Araqchi, che ha scritto che, «in linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco». Si tratta di una comunicazione che collega direttamente le limitazioni alla navigazione agli accordi di tregua regionali: la tregua biennale tra Stati Uniti e Iran dura due settimane e, salvo estensione concordata, dovrebbe terminare a mezzanotte del prossimo mercoledì; la pausa di dieci giorni tra Israele e Libano scade invece il 26 aprile. Queste scadenze rimangono punti chiave per gli operatori che valutano scenari futuri.

Implicazioni sui flussi energetici

Negli ultimi mesi la chiusura effettiva o percepita dello Stretto di Hormuz aveva costretto molti governi e compagnie a cercare rotte e rifornimenti alternativi, con effetti sui costi e sulla disponibilità di materie prime. In questo contesto la Russia è stata indicata come uno dei principali beneficiari finanziari degli squilibri: secondo l’IEA, i ricavi russi da spedizioni di crude oil and petroleum sono saliti a 19 miliardi di dollari a marzo, un forte rimbalzo rispetto al minimo post-invasione di 9,75 miliardi registrato a febbraio. Il Cremlino aveva già affermato all’inizio di aprile che lo Stretto rimaneva accessibile per le navi russe, un elemento che ha contribuito a ridurre parte delle pressioni sul settore energetico nazionale.

Prospettive e nota sulla libertà di stampa

Dal lato finanziario, gli operatori continueranno a monitorare sia gli sviluppi diplomatici sia gli indicatori di domanda globale per valutare la durata del ribasso e le opportunità di rimbalzo. Se la tregua venisse prolungata o se i colloqui diplomatici riducessero il rischio percepito, potremmo assistere a un recupero dei prezzi e dei titoli energetici; in caso contrario, la volatilità potrebbe persistere. Infine, vale la pena notare che, parallelamente agli eventi economico-finanziari, alcune testate internazionali hanno lanciato appelli relativi alla libertà di informazione in Russia, sottolineando come il clima politico influenzi anche il panorama mediatico e la capacità di raccontare questi sviluppi in modo indipendente.