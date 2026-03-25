Rischi per la crescita se la guerra in Medio Oriente continua: l'analisi del MEF

Il MEF segnala che la permanenza del conflitto in Medio Oriente può avere conseguenze durature su approvvigionamento energetico, inflazione e fiducia di imprese e consumatori, elementi che saranno incorporati nell'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per il Documento di Finanza Pubblica.

Nel documento allegato al programma sulle emissioni di titoli di Stato il MEF mette in guardia su possibili effetti prolungati di un conflitto in Medio Oriente: se la crisi dovesse perdurare, le ripercussioni negative sull’attività economica potrebbero non limitarvisi al solo periodo breve. In particolare il ministero richiama l’attenzione su due canali principali che trasmettono lo shock all’economia nazionale: le condizioni dell’approvvigionamento energetico e la perdita di fiducia da parte di imprese e consumatori.

L’analisi sottolinea inoltre come il recente aumento delle quotazioni internazionali dell’energia rappresenti un fattore di incertezza significativo: il Brent ha superato i 100 dollari al barile, un livello che non si vedeva dal 2026, e questo può avere effetti sia sull’inflazione sia sulla crescita. Questi elementi saranno prese in considerazione nell’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche contenute nella Relazione annuale sui progressi compiuti nel 2026, che fa parte del Documento di Finanza Pubblica che verrà pubblicato in aprile.

Impatto su inflazione e prezzi energetici

Il rialzo del prezzo del petrolio incide direttamente sui costi dell’energia e, per estensione, sui prezzi al consumo: un aumento del costo delle materie prime energetiche può tradursi in un’accelerazione dell’inflazione attraverso catene di produzione e distribuzione. Inoltre, l’instabilità dei mercati energetici modifica le aspettative di breve termine, rendendo più difficile per banche centrali e governi calibrare politiche monetarie e fiscali. Il MEF evidenzia che tali dinamiche possono comprimere il potere d’acquisto delle famiglie e aumentare i costi operativi delle imprese, con effetti recessivi se la situazione si protrae.

Canali di trasmissione e settori più vulnerabili

Alcuni settori sono particolarmente esposti alle oscillazioni dei prezzi energetici: trasporti, industria chimica e manifatturiera con intensivo consumo di energia possono vedere margini ridotti o passaggi dei costi ai consumatori. Il rischio di second round, ossia la traslazione dei rincari energetici su salari e prezzi, è una variabile che può ancorare aspettative inflazionistiche più alte. Per questo motivo, il documento mette in guardia su scenari in cui l’aumento del Brent diventa un fattore persistente anziché un picco temporaneo.

Fiducia di imprese e consumatori: un canale non secondario

Oltre all’impatto tecnico sui prezzi, c’è un elemento psicologico importante: la riduzione della fiducia genera rallentamento degli investimenti e calo dei consumi. Le imprese potrebbero posticipare progetti di espansione e le famiglie contenere le spese, con effetti diretti sulla domanda interna. Il MEF segnala che una perdurante incertezza geopolitica può trasformare shock temporanei in un rallentamento più duraturo, e perciò l’andamento della fiducia sarà monitorato insieme agli indicatori finanziari nel prossimo aggiornamento delle stime.

Meccanismi di reazione politica ed economica

Le autorità possono intervenire con misure di emergenza per attenuare gli effetti: politiche di sostegno mirate, misure fiscali o interventi sul mercato energetico possono moderare l’impatto sulle famiglie e sulle imprese. Tuttavia il documento sottolinea che l’efficacia di tali contromisure dipende dalla durata e dall’intensità dello shock: se il conflitto si protrae, gli strumenti di policy potrebbero risultare meno incisivi o più costosi nel lungo periodo.

Quali informazioni saranno aggiornate e quando

Il MEF precisa che gli sviluppi in Medio Oriente saranno integrati nell’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche contenute nella Relazione annuale sui progressi compiuti nel 2026, parte del Documento di Finanza Pubblica in uscita in aprile. L’aggiornamento valuterà diversi scenari, dai più favorevoli a quelli in cui la crisi prolunga le tensioni sui mercati energetici e sulla fiducia, fornendo così una base per eventuali scelte di politica economica future.

Rischi e possibili esiti

In sintesi, il messaggio del MEF è chiaro: la permanenza dello scontro in Medio Oriente può trasformare shock temporanei in vulnerabilità più profonde per l’economia, attraverso l’aumento dei prezzi energetici, l’inflazione e la contrazione della fiducia. Le analisi che verranno pubblicate in aprile mireranno a quantificare questi effetti e a offrire scenari utili per orientare decisioni di politica economica e strategie aziendali.