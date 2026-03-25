Incursione di un drone russo in Estonia: colpita la ciminiera della centrale di Auvere

Un drone di origine russa ha invaso lo spazio aereo dell'Estonia e ha colpito una ciminiera della centrale di Auvere la notte del 25 marzo: nessuna vittima e nessun danno significativo alle infrastrutture, mentre il governo convoca una riunione straordinaria

La notte del 25 marzo un drone russo ha attraversato lo spazio aereo estone e ha impattato la ciminiera della centrale elettrica di Auvere, nella contea di Ida-Viru. Secondo il Servizio di Sicurezza Interna (Iss) l’urto è avvenuto alle 3:43: non si registrano feriti e, stando alle prime verifiche operative, le infrastrutture elettriche non hanno subito danni tali da compromettere il sistema di approvvigionamento energetico nazionale. L’operatore locale, Enefit Power, ha confermato che l’incidente non avrà un impatto significativo sulla rete.

Prime ricostruzioni e indagini

La Procura ha reso noto che, dalle informazioni disponibili inizialmente, il velivolo non sembrava essere diretto intenzionalmente verso l’Estonia né verso la centrale di Auvere. Il procuratore generale Astrid Asi ha sottolineato che sono in corso le prime indagini per chiarire la traiettoria e le cause dell’incursione. Tecnici e investigatori stanno raccogliendo dati radar e ogni frammento utile per una perizia tecnica che potrà stabilire se il drone fosse parte di una missione mirata, se abbia deviato per malfunzionamento o se si tratti di uno degli effetti collaterali dell’attuale conflitto nella regione.

Reazioni istituzionali e misure di sicurezza

Il governo di Tallinn ha convocato una seduta straordinaria per discutere le implicazioni sull’ordine e la sicurezza nazionale, come annunciato dalla ministra della Giustizia Liisa-Ly Pakosta. Il direttore generale dell’Iss, Margo Palloson, ha commentato che episodi del genere rappresentano «gli effetti della guerra di aggressione su vasta scala condotta dalla Russia» e che è plausibile aspettarsi nuovi casi simili. Le autorità hanno ribadito l’importanza di mantenere alta la vigilanza sulle linee energetiche e altri obiettivi sensibili.

Incursioni oltre confine e contesto regionale

La notizia è arrivata mentre altre segnalazioni parlavano di droni entrati nello spazio aereo della Lettonia e di esplosioni in aree di confine. Parallelamente, fonti ucraine e locali hanno riportato attacchi nella regione di Odessa con danni a edifici residenziali e almeno una persona ferita, oltre a esplosioni nella città russa di Belgorod che hanno causato interruzioni di elettricità. Il quadro suggerisce un aumento dell’uso di velivoli senza pilota nelle operazioni militari e la possibilità di impatti involontari o di rimbalzi geopolitici su stati terzi vicini al teatro bellico.

Implicazioni e scenari possibili

Questo episodio solleva interrogativi su due livelli: il primo, operativo, riguarda la capacità di difesa aerea e la protezione delle infrastrutture critiche; il secondo, politico, riguarda la gestione delle tensioni con la Russia e la cooperazione con partner internazionali per la deterrenza. Le autorità estoni sostengono che servono approfondimenti sulla natura dell’evento e misure per ridurre il rischio di incursioni transfrontaliere accidentali o intenzionali. Qualsiasi esito delle indagini influenzerà la risposta diplomatica e la valutazione del rischio strategico nella regione baltica.

Prossimi passi e attesa di risultati

Le indagini proseguiranno con analisi forensi, esami dei dati radar e acquisizione di testimonianze raccolte sul posto: obiettivo chiarire se il drone sia stato vittima di un guasto o parte di un’operazione più ampia. Nel frattempo, il governo mantiene alta l’attenzione e valuterà eventuali provvedimenti a tutela della sicurezza nazionale. Resta confermato che, al momento, non ci sono feriti né danni significativi alla rete elettrica, ma le autorità hanno avvertito che episodi come questo potrebbero ripetersi finché perdurerà il conflitto nella regione.