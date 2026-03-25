Posticipo della proposta UE sul bando del petrolio russo: cause e scenari

La Commissione europea ha rimosso dal calendario della roadmap REPowerEU la data prevista per l’annuncio della proposta che dovrebbe introdurre un bando permanente alle importazioni di petrolio russo, originariamente fissata per il 15 aprile. La portavoce per l’energia, Anna-Kaisa Itkonen, ha detto che non è ancora stata stabilita una nuova data ma ha ribadito che Bruxelles resta impegnata a presentare la proposta legislativa. Nel frattempo, la situazione sui mercati energetici e le pressioni politiche interne hanno compattato un quadro più complesso di quanto previsto.

Le ragioni del rinvio

Tra i fattori che hanno convinto la Commissione a spostare l’annuncio ci sono gli eventi bellici in Medio Oriente: i raid degli Stati Uniti e di Israele sull’Iran hanno esacerbato l’incertezza e creato quella che l’IEA ha definito la maggiore interruzione di offerta mai registrata. La chiusura temporanea dello Stretto di Hormuz e il rialzo del prezzo del Brent oltre i 100 dollari al barile hanno messo a rischio la stabilità di forniture e prezzi. In questo contesto, il presidente russo ha offerto la ripresa di forniture a lungo termine, mentre gli Stati Uniti hanno in alcuni casi allentato sanzioni sul petrolio russo per calmare i mercati: elementi che complicano il calendario della transizione normativa.

Tensioni politiche interne all’UE

Il rinvio è inoltre legato alle resistenze di alcuni Stati membri. Ungheria e Slovacchia rimangono gli acquirenti più evidenti di greggio russo in Europa e hanno beneficiato di deroghe che consentono importazioni continuative. Il contenzioso sul corridoio di approvvigionamento attraverso la pipeline Druzhba, fermatasi dallo scorso gennaio per danni segnalati, ha alimentato un braccio di ferro politico: Budapest e Bratislava contestano le cause del fermo, mentre Kiev attribuisce la responsabilità a Mosca. Questa frattura ha addirittura paralizzato l’approvazione di un prestito importante all’Ucraina, stimato intorno ai 90 miliardi, e ha reso più delicata la tempistica della proposta della Commissione.

Implicazioni economiche e di mercato

Sul piano economico, il rinvio riflette la necessità di bilanciare obiettivi strategici e stabilità dei prezzi. Un rapporto del Center for the Study of Democracy (CSD) ha rilevato che nel 2026 il petrolio russo ha rappresentato fino al 93% delle importazioni ungheresi, segnalando come la dipendenza sia stata rafforzata da contratti, esenzioni e reti commerciali consolidate. L’azienda statale ungherese MOL ha beneficiato dell’accesso a greggio scontato, con utili in aumento, ma secondo i ricercatori i guadagni non si sono tradotti in prezzi alla pompa più bassi per i consumatori. Inoltre, le regole UE per il phaseout prevedono la fine delle importazioni di LNG entro la fine del 2026 e del gas via pipeline entro l’autunno del 2027, ma permangono clausole e vie di transito che potrebbero prolungare l’afflusso di combustibili russi tramite Paesi terzi.

Effetti sui cittadini e sul mercato interno

Secondo gli studi citati, nonostante i vantaggi per alcuni operatori energetici, i cittadini di Ungheria e Slovacchia hanno pagato prezzi medi pre-tasse più elevati rispetto a Paesi vicini come la Repubblica Ceca: un fenomeno che ha alimentato il dibattito in vista delle elezioni in Ungheria fissate per il 12 aprile. La questione energetica è diventata un punto cardine della campagna elettorale e condiziona le opzioni di politica estera e commerciale del governo. L’analisi degli esperti sottolinea come la dipendenza energetica sia oggi tanto una vulnerabilità economica quanto uno strumento politico.

Scenari futuri e possibili mosse di Bruxelles

Nonostante il rinvio della data, la Commissione ha ribadito che la proposta verrà presentata; il nodo resta la forma giuridica e la tempistica: trasformare il bando in una norma permanente, classificata come misura energetica, permetterebbe di adottarla a maggioranza qualificata e ridurrebbe la possibilità di veto da parte di singoli stati. Tra le opzioni sul tavolo ci sono ulteriori verifiche tecniche sulla pipeline Druzhba, diplomatiche per mitigare le tensioni con Budapest e Bratislava, e misure di mercato per limitare oscillazioni dei prezzi. Bruxelles dovrà anche affrontare la sfida di chiudere le scappatoie di approvvigionamento che consentono ancora l’arrivo di idrocarburi russi attraverso rotte alternative.

In sintesi, il rinvio dell’annuncio non rappresenta un abbandono della linea strategica della UE ma segnala la complessità di tradurre intenti politici in norme operative in un contesto di crisi geopolitica, mercati volatili e pressioni interne. Il modo in cui Bruxelles gestirà i prossimi passaggi determinerà non solo i flussi di importazione di petrolio e gas, ma anche la coesione politica del progetto europeo di riduzione della dipendenza energetica dalla Russia.