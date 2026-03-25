Proposta di pace Usa rifiutata da Iran: il ruolo di Pakistan, Egitto e Turchia

Teheran definisce la proposta statunitense massimalista e chiede condizioni precise per un cessate il fuoco, mentre Pakistan, Egitto e Turchia cercano di mediare

Negli ultimi sviluppi del conflitto la scenografia diplomatica si è intensificata: secondo fonti diplomatiche di alto livello, il governo statunitense ha inviato a Teheran una proposta in 15 punti con l’obiettivo dichiarato di ottenere un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Da parte sua, l’Iran ha bollato l’offerta come estremamente massimalista e irragionevole, respingendo l’impianto complessivo e accusando la presentazione di essere fuorviante.

Il confronto verbale arriva mentre il presidente USA ha affermato l’esistenza di contatti negoziali, affermazioni che Teheran ha smentito definendo la situazione ancora priva di dialoghi diretti. In pratica, la comunicazione tra le parti sarebbe avvenuta via terzi: funzionari di diversi Paesi hanno fatto da tramite per trasmettere messaggi e proposte senza incontro ufficiale fra Washington e Teheran.

Che cosa contiene la proposta statunitense e perché è contestata

Fonti coinvolte nella mediazione hanno delineato i punti chiave del piano Usa: misure sul rialleggerimento delle sanzioni, limiti al programma nucleare iraniano, restrizioni sul programma missilistico e garanzie per la riapertura del Stretto di Hormuz. L’offerta includerebbe inoltre vincoli alla sostegno iraniano a gruppi armati. Tehran ha risposto che molte di queste richieste sono inaccettabili, definendo il pacchetto non solo esigente ma anche privo di reciproche garanzie che assicurino la fine effettiva delle ostilità.

La controproposta di Teheran

Secondo un funzionario citato dai media statali, l’Iran ha avanzato un proprio piano in cinque punti che stabilisce condizioni precise: sospensione degli attacchi contro i suoi rappresentanti, meccanismi che impediscano future aggressioni, il riconoscimento di risarcimenti per i danni subiti, la fine delle ostilità e il riconoscimento del diritto di sovranità sull’accesso e controllo dello Stretto di Hormuz. Teheran ha ribadito che porrà termine al conflitto solo quando queste condizioni saranno soddisfatte.

Chi media e perché Pakistan, Egitto e Turchia sono in prima linea

I tentativi di avvicinare le parti hanno visto impegnati Paesi regionali e non. Il Pakistan è stato indicato come interlocutore privilegiato per la sua posizione geografica, i legami commerciali oltreconfine e la presenza di una minoranza sciita che ne facilita la comunicazione con Teheran. Fonti diplomatiche sottolineano inoltre come l’assenza di basi militari straniere sul suo territorio renda Islamabad un canale meno politicizzato agli occhi dell’Iran.

Le disponibilità di Egitto e Turchia

Il Cairo ha dichiarato la propria disponibilità ad ospitare colloqui che favoriscano la de-escalation, mentre Ankara sta svolgendo un ruolo di cerniera trasferendo messaggi tra le parti. I mediatori spingono per incontri in presenza, con la possibilità di dialoghi imminenti in spazi neutrali indicati da Egitto e Pakistan. Questa rete di intermediari è essenziale perché entrambi i contendenti appaiono riluttanti a trattare direttamente senza garanzie terze.

Scenario militare e impatti regionali

Il fronte militare resta estremamente attivo: gli attacchi aerei e le operazioni navali hanno segnato un’escalation che include, secondo fonti, colpi mirati contro figure chiave e centri strategici. Nel frattempo, l’atteggiamento di Israele e il dispiegamento di truppe statunitensi nella regione complicano ulteriormente il quadro operativo. Le conseguenze economiche e logistiche si riverberano sui collegamenti marittimi: il transito nello Stretto di Hormuz è strategico per il mercato energetico, e le potenziali chiusure o deviazioni delle rotte portano a costi e ritardi significativi per i porti del Golfo e del Mar Rosso.

Con la diplomazia in movimento e la pressione internazionale sui mediatori, l’esito resta incerto: l’Iran rimane fermo sulle proprie condizioni e gli Stati Uniti continuano a cercare un accordo che consolidi i risultati ottenuti sul piano militare. Fino a quando non si stabiliranno garanzie concrete e verificabili che incontrino le richieste di entrambe le parti, la prospettiva di una tregua duratura appare ancora lontana.