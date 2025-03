La dura reazione di Donald Trump verso Vladimir Putin: nuove dichiarazioni in...

Donald Trump ha dichiarato di essere "molto arrabbiato" con Putin per aver criticato la credibilità di Zelensky. L'intervista a NBC News.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Donald Trump ha duramente criticato Vladimir Putin durante un’intervista a NBC, accusandolo di danneggiare la credibilità di Volodymyr Zelensky e di essere un ostacolo per la fine della guerra.

Donald Trump e la decisione di Zelensky

Donald Trump avrebbe affermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta cercando di ritirarsi dall’accordo sulle terre rare, avvertendo che, se dovesse farlo, si troverebbe ad affrontare gravi problemi.

Trump ha dichiarato inoltre che Zelensky sta cercando di entrare nella NATO, ma ha ribadito che ciò non accadrà, sottolineando che il presidente ucraino è consapevole di questa realtà. Le sue parole sono state riportate dai giornalisti presenti.

“Stiamo facendo progressi su Russia e Ucraina: c’è il conflitto ma penso che stiamo facendo progressi, passo dopo passo”, ha affermato in conclusione.

La furia di Donald Trump contro Vladimir Putin

Il presidente Donald Trump ha espresso la sua rabbia quando Vladimir Putin ha messo in dubbio la credibilità della leadership del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che tali commenti non fossero appropriati. L’Agence France-Presse ha riferito che venerdì Putin aveva suggerito l’istituzione di un governo di transizione in Ucraina, che avrebbe potuto comportare l’allontanamento di Zelensky.

Trump ha poi precisato, durante una telefonata con NBC News domenica, che se non fosse stato possibile raggiungere un accordo con la Russia per fermare il conflitto in Ucraina e se avesse ritenuto che la responsabilità fosse della Russia, avrebbe imposto tariffe secondarie sul petrolio proveniente da quel paese.