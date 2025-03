Telefonata Trump-Mark Carney, in arrivo dazi di ritorsione dal 2 aprile: tutt...

Oggi, venerdì 28 marzo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avuto una conversazione con il primo ministro canadese, Mark Carney. Il colloquio, considerato estremamente produttivo, ha toccato temi cruciali riguardanti le relazioni bilaterali tra i due paesi, con un focus particolare sugli sviluppi economici e commerciali, considerando la questione dei dazi.

Telefonata Trump-Mark Carney

I due leader hanno concordato di avviare, subito dopo le elezioni, negoziati internazionali per stabilire nuove relazioni economiche e di sicurezza tra i loro paesi. Nel frattempo, è stato deciso che le discussioni tra il Ministro del Commercio Internazionale e degli Affari Intergovernativi del Canada, Dominic LeBlanc, e il Segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, verranno intensificate per affrontare tempestivamente le questioni urgenti. Questo passo segna un impegno concreto a risolvere le problematiche immediate e a rafforzare la cooperazione bilaterale.

Il primo ministro Carney parla con il presidente Donald Trump

Il Primo Ministro canadese ha assicurato al Presidente americano che si impegnerà al massimo nel prossimo mese per meritarsi il privilegio di rappresentare il Canada in queste cruciali discussioni. Inoltre, ha informato il Presidente che il suo governo adotterà misure di ritorsione economica, introducendo nuove tariffe, al fine di tutelare i lavoratori canadesi e salvaguardare l’economia del paese, in risposta alle ulteriori azioni commerciali previste dagli Stati Uniti a partire dal 2 aprile 2025.

Dal 4 marzo 2025, gli Stati Uniti hanno imposto dazi del 25% su una vasta gamma di prodotti provenienti da Canada e Messico, con eccezione dei prodotti energetici canadesi (dazio del 10%). Queste misure riguardano merci per circa 918 miliardi di dollari, giustificate dalla lotta contro il traffico di droga e l’immigrazione illegale. In risposta, il Canada ha annunciato dazi su importazioni statunitensi per circa 107 miliardi di dollari, toccando prodotti come alcolici, abbigliamento e legname. Queste azioni hanno sollevato preoccupazioni internazionali, con rischi di una guerra commerciale che potrebbe danneggiare l’economia globale.

Il presidente ha scritto su Truth di aver terminato una conversazione con il primo ministro del Canada, Mark Carney. Ha definito la chiamata estremamente produttiva, sottolineando che sono d’accordo su molte questioni. Inoltre, ha annunciato che si incontreranno subito dopo le prossime elezioni canadesi per lavorare su politiche, affari e altri temi, con l’obiettivo di ottenere risultati vantaggiosi sia per gli Stati Uniti che per il Canada.

Il 27 marzo, Donald Trump ha minacciato l’Unione Europea e il Canada di imporre dazi doganali aggiuntivi se dovessero coordinarsi contro gli Stati Uniti in risposta alla guerra commerciale avviata da Washington.