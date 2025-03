«Otterremo la Groenlandia al 100%, non c’è nulla di escluso», ha detto Donald Trump, mentre la tensione sui dazi cresce.

Trump insiste: “La Groenlandia sarà nostra” mentre prosegue la battaglia sui dazi

«Otterremo la Groenlandia al 100%, nulla è escluso», ha dichiarato Donald Trump, ribadendo ancora una volta la sua determinazione. L’idea di acquisire la Groenlandia, che continua a suscitare polemiche internazionali, non sembra affatto essere abbandonata dal presidente degli Stati Uniti. «Ci sono possibilità che lo facciamo senza l’uso della forza militare», ha detto, alimentando ulteriormente il dibattito. La dichiarazione arriva a pochi giorni dal rinvigorito interesse per la questione, mentre Trump ha assicurato di voler perseguire l’acquisizione senza esclusioni di principio. Le sue parole hanno acceso una serie di reazioni politiche e diplomatiche, ma lui resta fermo nella sua posizione. Nel frattempo, continua a difendere il suo consigliere alla Sicurezza nazionale, Mike Waltz, coinvolto nel cosiddetto chatgate, dichiarando con fermezza che «non licenzia nessuno per le fake news».

Trump conferma i dazi dal 2 aprile e rilancia la questione Groenlandia