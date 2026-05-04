Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York e figura centrale della politica americana recente, è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche ma stabili. La notizia ha riacceso l’attenzione su una personalità da sempre al centro del dibattito pubblico, tra successi istituzionali, controversie e un lungo percorso politico e personale segnato da eventi di forte impatto.

L’ex sindaco di New York in ospedale: tra carriera politica, controversie e reazioni pubbliche

La vicenda clinica di Giuliani si inserisce in un percorso personale e politico complesso. Dopo aver ottenuto notorietà negli anni Ottanta come procuratore federale impegnato contro la criminalità organizzata e i reati finanziari, fu eletto sindaco di New York nel 1993.

La sua gestione degli attentati dell’11 settembre 2001 lo rese una figura simbolica, guadagnandogli il soprannome di “Sindaco d’America”. Tuttavia, la sua carriera successiva è stata segnata da difficoltà politiche, sconfitte elettorali e vicende giudiziarie, tra cui il ruolo di avvocato personale di Donald Trump e il sostegno alle accuse di frode elettorale dopo le presidenziali del 2020, che lo hanno portato anche a una condanna per diffamazione da 148 milioni di dollari.

Giuliani aveva già affrontato problemi di salute in passato e, più recentemente, era rimasto coinvolto in un incidente stradale nel New Hampshire che gli aveva provocato la frattura di una vertebra e altre lesioni. Nel frattempo, il dibattito politico attorno alla sua figura continua a essere acceso: Trump ha ribadito su Truth Social che “Hanno truccato le elezioni, inventato centinaia di storie e fatto il possibile per distruggere il nostro Paese e guardate a Rudy”, sottolineando ancora una volta la sua vicinanza all’ex sindaco in un momento di difficoltà.

Rudolph Giuliani ricoverato in ospedale: preoccupazione per l’ex sindaco di New York

Rudolph Giuliani, 81 anni, si trova ricoverato in ospedale in condizioni definite “critiche ma stabili”. A riferirlo è stato il suo portavoce, Ted Goodman, che non ha però chiarito né le cause del ricovero né da quanto tempo l’81enne sia ospedalizzato. “Il sindaco Giuliani è un combattente che ha affrontato ogni sfida della sua vita con incrollabile forza, e sta combattendo con la stessa forza anche adesso”, ha dichiarato Goodman.

La situazione arriva a pochi giorni dalla sua ultima apparizione pubblica, quando aveva condotto il programma online “America’s Mayor Live” da Palm Beach, in Florida. In quell’occasione il suo stato di salute era già apparso precario: la voce era affaticata e interrotta da colpi di tosse. Lo stesso Giuliani aveva ammesso: “La mia voce è un po’ giù di corda, quindi non potrò parlare forte come al solito, ma mi avvicinerò al microfono”.

Anche il presidente Donald Trump ha commentato la notizia su Truth Social definendolo “un vero guerriero e il miglior sindaco nella storia di New York, di gran lunga”, aggiungendo: “Che tragedia che sia stato trattato così male dai fanatici della sinistra radicale, dai democratici, e che avesse ragione su tutto!”.