“Uno scherzo”, che però ha avuto un epilogo drammatico arrivando a sfiorare la tragedia. É accaduto durante una festa di compleanno in spiaggia a Verbania,

sul lago Maggiore, quando un 17enne ha pensato bene di mettere nel drink di un amico 16enne dell’olio motore. Il minorenne si è sentito subito male ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Cosa dicono i medici.

Mette nel drink dell’amico olio motore: tragedia sfiorata durante la festa

Doveva essere una festa di compleanno in spiaggia ma è finita al pronto soccorso. Dove un 16enne è stato portato d’urgenza a seguito di una forte intossicazione da idrocarburi: a causa di un amico che, poco prima, aveva messo nel suo drink ‘per scherzo’, dell’olio motore che il giovane.

I fatti sono avvenuti lo scorso 4 aprile a Verbania ed il 17enne autore del gesto, che ha ammesso le sue responsabilità, è stato denunciato per avvelenamento e lesioni personali. É stato lui ad offrire all’amico una bevanda gassata ma al primo sorso il 16enne si è reso subito conto che qualcosa era stato aggiunto.

Si è sentito male pochi minuti dopo: gran parte dei presenti, presi dal panico, si sarebbero allontanati e solo due di loro hanno prestato soccorso al 16enne chiamando i soccorsi. I sanitari lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Verbania dove è stato ricoverato. L’identificazione dell’autore del gesto è stata resa possibile dalle indagini coordinate dalla Procura dei minori di Torino: avrebbe detto all’amico che si trattava di “un drink buono” definendo il suo gesto “uno scherzo”.

Il 16enne è stato sottoposto, su indicazione del centro antiveleni di Bergamo, ad uno specifico trattamento per poi essere dimesso con una prognosi di pochi giorni. Ma a seguito di una seconda visita i medici hanno mantenuto cautela in merito alla possibilità di complicazioni future, in merito alle quali dovranno essere condotti ulteriori accertamenti.