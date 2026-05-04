Guerra Iran, Trump rilancia: “Sta andando molto bene, libererò le navi a Hormuz”

La crisi nello Stretto di Hormuz si conferma uno dei principali punti di tensione internazionale, intrecciando emergenze umanitarie, interessi energetici e delicati equilibri geopolitici. In questo contesto, gli Stati Uniti guidati da Donald Trump si muovono su un doppio binario: da un lato l’intervento per sbloccare le navi intrappolate, dall’altro il confronto diplomatico — ancora incerto — con l’Iran.

Negoziati in corso e scenari diplomatici tra Usa e Iran

Nonostante il clima di forte contrapposizione, i contatti diplomatici tra Washington e Teheran proseguono. L’inviato speciale Steve Witkoff ha confermato che le parti sono ancora impegnate in negoziati e che i colloqui, dopo una fase di stallo, stanno vivendo una nuova fase di intensificazione, anche se senza risultati immediati.

Le distanze restano significative: secondo il portavoce iraniano Esmaeil Baghaei, la proposta presentata da Teheran è focalizzata esclusivamente sulla cessazione della guerra e non includerebbe il tema nucleare, smentendo alcune interpretazioni circolate sui media.

Gli Stati Uniti, invece, continuano a considerare centrale la questione dell’uranio altamente arricchito, ritenuta una condizione imprescindibile per qualsiasi accordo duraturo.

Parallelamente, il contesto internazionale si muove tra diplomazia e tensioni politiche: è in programma un vertice della Comunità politica europea a Erevan senza la partecipazione americana, mentre il segretario di Stato Marco Rubio è atteso a Roma per una missione diplomatica volta a rafforzare i rapporti con alleati e istituzioni religiose, inclusi incontri in Vaticano dopo recenti frizioni.

Si lavora inoltre a possibili colloqui con altri leader europei, tra cui la presidente del Consiglio italiana. Sul fronte interno, Trump deve affrontare un calo nei sondaggi, con una maggioranza di americani critica nei suoi confronti a pochi mesi dalle elezioni di medio termine, un elemento che potrebbe incidere sulle sue scelte strategiche e sull’approccio alla crisi internazionale.

Guerra Iran, Trump rilancia: “Sta andando molto bene, libererò le navi a Hormuz”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’avvio dell’operazione “Project Freedom”, prevista da lunedì mattina, con l’obiettivo di sbloccare le numerose navi ferme nello Stretto di Hormuz, uno snodo cruciale per il traffico energetico globale. L’iniziativa viene descritta come un intervento umanitario volto a garantire assistenza agli equipaggi, molti dei quali stanno esaurendo scorte alimentari e beni essenziali, con ripercussioni sulle condizioni sanitarie a bordo. Washington ha spiegato di aver ricevuto richieste di aiuto da diversi Paesi non coinvolti nel conflitto, le cui imbarcazioni sono rimaste intrappolate nella crisi.

Trump ha ribadito che gli Stati Uniti agiranno per mettere in sicurezza navi e marinai, ma ha anche avvertito che qualsiasi ostacolo all’operazione sarà affrontato con determinazione. Sullo sfondo, resta alta la tensione: la proposta iraniana in 14 punti è stata respinta perché ritenuta non adeguata, mentre il presidente ha evocato la possibilità di nuove azioni militari qualora la situazione non evolvesse positivamente. I Pasdaran hanno risposto con dichiarazioni provocatorie, alimentando lo scontro verbale. Nel frattempo, si registrano movimenti sul piano economico ed energetico, tra cui il calo della produzione iraniana e il tentativo di aggirare le restrizioni con l’arrivo di una petroliera carica in Indonesia, segnale delle difficoltà ma anche della resilienza del sistema commerciale iraniano.