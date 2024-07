La direttrice del Secret Service, Kimberly Cheatle, si è dimessa dopo aver ammesso il fallimento dell’agenzia nell’occasione dell’attentato all’ex presidente Donald Trump, avvenuto il 13 luglio durante un comizio in Pennsylvania.

Biden: “A breve nominerò un nuovo direttore del Secret Service”

La notizia è stata riportata da Abc, citando fonti interne. Le pressioni per le sue dimissioni erano arrivate sia dai repubblicani che dai democratici. Cheatle ha dichiarato: “Mi assumo la piena responsabilità per la mancanza di sicurezza”. Il presidente Joe Biden ha espresso gratitudine per i decenni di servizio di Cheatle, riconoscendo il suo impegno e i rischi affrontati per proteggere il Paese. Biden ha dichiarato che attende gli esiti di una revisione indipendente dell’attentato del 13 luglio, sottolineando che situazioni del genere non devono ripetersi. Il presidente ha assicurato che nominerà a breve un nuovo direttore del Secret Service.

Trump: “L’amministrazione Biden/Harris non mi ha protetto”

Dopo l’annuncio delle dimissioni di Cheatle, Donald Trump ha commentato su Truth Social criticando l’amministrazione Biden/Harris per non averlo protetto adeguatamente. Trump ha scritto: “Sono stato costretto a prendere una pallottola per la democrazia. È stato un grande onore farlo!”. Il suo commento riflette la sua delusione per la gestione della sicurezza durante l’attentato.