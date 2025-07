Guerra Ucraina-Russia, trattative a Istanbul: i risultati dei colloqui

Ucraina e Russia si sono incontrate nuovamente a Istanbul per una serie di negoziati con l’obiettivo di trovare una possibile via d’uscita alla guerra. Questi colloqui rappresentano un momento cruciale per aprire un dialogo e cercare un accordo in grado di favorire una de-escalation del conflitto. Le discussioni hanno affrontato temi delicati come il cessate il fuoco, le questioni territoriali e le garanzie di sicurezza, attirando l’attenzione della comunità internazionale.

Cosa è emerso da questi incontri e quali sono le prospettive per il futuro?

Guerra Ucraina-Russia, l’atteso incontro di Istanbul e le proposte sul tavolo

Il terzo round dei negoziati tra Russia e Ucraina, svoltosi a Istanbul, si è concluso in meno di un’ora con alcune proposte significative, ma senza un accordo definitivo sul cessate il fuoco.

La delegazione ucraina ha avanzato l’ipotesi di un vertice tra i presidenti Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin entro la fine di agosto, suggerendo inoltre la partecipazione del presidente americano Donald Trump e del turco Recep Tayyip Erdogan per aumentare il valore politico dell’incontro.

Dall’altra parte, Mosca ha risposto che un simile vertice potrà svolgersi solo quando saranno definiti i termini di un’intesa, sottolineando che lo scopo dell’incontro dovrebbe essere quello di firmare un accordo piuttosto che discuterlo. La Russia ha anche proposto brevi tregue di 24-48 ore per permettere il soccorso ai feriti e il recupero dei corpi lungo la linea del fronte.

Guerra Ucraina-Russia, divergenze politiche e continuità dei negoziati

Nonostante i colloqui, le distanze tra le due parti rimangono ampie, soprattutto riguardo ai contenuti dei memorandum di pace presentati da entrambi i lati. Le posizioni restano molto lontane e nessuna intesa concreta è stata raggiunta in termini di cessate il fuoco o accordo politico. Tuttavia, entrambe le delegazioni hanno convenuto di mantenere i contatti, prevedendo di proseguire i colloqui attraverso gruppi di lavoro tematici — politici, militari e umanitari — con l’obiettivo di continuare a esplorare soluzioni possibili.

La parte ucraina ha ribadito che la priorità rimane il cessate il fuoco incondizionato, mentre la Russia insiste sul fatto che una sospensione dei combattimenti non può avvenire senza un accordo complessivo sulla pace.

Guerra Ucraina-Russia, trattative a Istanbul: i risultati dei colloqui

Il principale risultato concreto emerso dall’incontro riguarda l’accordo per un nuovo scambio di prigionieri, che coinvolgerà circa 1.200 militari e civili per parte, con la consegna da parte russa dei corpi di circa 3.000 soldati ucraini deceduti sul campo. Questo passo avanti è stato definito come un progresso importante dal punto di vista umanitario.

Il capo negoziatore ucraino ha sottolineato che, nonostante le difficoltà politiche, è essenziale continuare su questa strada per le sofferenze delle persone coinvolte nel conflitto. Nel frattempo, la situazione sul terreno resta tesa, con nuovi attacchi e avanzate militari da parte russa, mentre Kiev denuncia pesanti perdite tra i civili e le infrastrutture.