Guerra Russia-Ucraina, nuovi colloqui diretti a Istanbul: cosa aspettarsi

A distanza di settimane dall’ultima tornata di negoziati, Russia e Ucraina tornano a sedersi allo stesso tavolo a Istanbul. Il nuovo round di colloqui diretti, organizzato con la mediazione della Turchia, riaccende le speranze – seppur caute – di una possibile apertura diplomatica in una guerra che, dall’invasione russa del 2022, continua a provocare devastazione e instabilità su scala globale.

Cosa potrebbe emergere da questo nuovo tentativo di dialogo?

Russia e Ucraina pronte per un nuovo round di colloqui di pace, previsto per oggi a Istanbul, la stessa sede dei precedenti incontri di maggio e giugno che si erano conclusi senza risultati concreti.

L’iniziativa è stata fortemente promossa dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha confermato la partecipazione della delegazione di Kiev guidata da Rustem Umerov, attuale segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa nazionale. La squadra includerà anche rappresentanti dell’intelligence, del ministero degli Esteri e dell’ufficio della presidenza. Secondo quanto comunicato, tra i temi all’ordine del giorno vi saranno nuovi scambi di prigionieri e il possibile rimpatrio dei minori ucraini trasferiti in Russia.

“L’Ucraina è pronta a lavorare nel modo più produttivo possibile per garantire la liberazione della nostra gente dalla prigionia e il ritorno dei bambini rapiti, per fermare le uccisioni e preparare un incontro dei leader volto a porre fine a questa guerra. La nostra posizione è assolutamente trasparente. L’Ucraina non ha mai voluto questa guerra ed è la Russia che deve porre fine al conflitto che ha iniziato“.