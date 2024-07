Tragedia negli Stati Uniti: una gru si è sganciata da un grattacielo in Florida ed è pericolosamente precipitata da diversi metri di altezza impattando al suolo e colpendo rovinosamente un taxi in mezzo alla strada.

Purtroppo nell’incidente ha perso la vita una persona, mentre un’altra è rimasta ferita.

Florida, gru crolla dal grattacielo

Si tratta di una vera e propria sciagura quella che si è verificata a Fourt Lauderdale, in Florida, teatro di un recente incidente aereo, dove per cause ancora tutte da accertare, una gru si è fatalmente staccata da un grattacielo finendo per cadere in strada.

Nel drammatico impatto, il macchinario ha finito la sua tragica caduta contro un taxi, che stava viaggiando lungo il viale sottostante.

Una disgrazia testimoniata da un video della polizia locale, che le autorità hanno deciso di diffondere al pubblico soltanto oggi, a 3 mesi di distanza dall’accaduto.

Incidente gru: ci sono una vittima e un ferito

Purtroppo questa fatalità è costata la vita ad una persona: si tratta dell’operaio che stava lavorando sulla gru, Jorge De La Torre, scomparso a seguito della caduta del macchinario.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche le persone che viaggiavano sul taxi colpito dal macchinario da costruzione, Carol Ziser, l’autista e Gemmalyn Castillo, la passeggera.

Se la prima è rimasta incredibilmente illesa, non riportando ferite, la seconda ha avuto bisogno di ricevere un’assistenza medica urgente, ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Ultime notizie riportano che Gemmalyn sia ora uscita dal nosocomio senza gravi conseguenze.