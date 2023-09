A San Francisco due taxi senza conducente bloccano l'intervento dell'ambulanza per un incidente. Il paziente è morto poco dopo l’arrivo in ospedale

A San Francisco, lo scorso 14 febbraio, due robotaxi (vetture a guida a autonoma) della società Cruise, si sono trovati in panne in mezzo alla strada, bloccando la corsa di un’ambulanza che trasportava un uomo gravemente ferito.

Usa: due taxi automatici bloccano l’ambulanza

In base a quanto dichiarato dai medici, il paziente è morto poco dopo aver raggiunto l’ospedale. I due veicoli autonomi si sono fermati nelle due corsie di destra di una strada a quattro corsie e a senso unico, nel quartiere di SoMa. È stato necessario spostare un veicolo della polizia in un’altra corsia per permettere all’ambulanza di partire. Secondo il rapporto, i veicoli senza conducente hanno ritardato il trasporto e l’assistenza medica. Il paziente, che era stato colpito da un’auto, è stato dichiarato morto circa 20-30 minuti dopo l’arrivo allo Zuckerberg San Francisco General Hospital, a poco meno di 4 km dall’incidente.

La compagnia di taxi respinge le accuse

Cruise, un veicolo della società di General Motors, ha dichiarato di non avere alcuna colpa. Il filmato che la compagnia ha condiviso con il New York Times sembra mostrare che uno dei suoi veicoli si è allontanato dalla scena prima che la vittima fosse caricata sull’ambulanza, mentre l’altro si è fermato sulla corsia di destra fino a quando l’ambulanza non è partita. Il filmato mostra anche che altri veicoli, tra cui un’altra ambulanza, sono passati sul lato destro del taxi. Il Dipartimento dei pompieri ha confermato il rapporto. Il capo dei Vigili del Fuoco, Jeanine Nicholson, ha affermato che in incidenti simili “i secondi contano” e che il problema era che i soccorritori non fossero in grado di accedere al paziente. “Non ho ancora visto Cruise assumersi la responsabilità di qualcosa“, ha aggiunto.

Ritorna il problema dei “robotaxi”

Cruise e Waymo, che è sostenuta da Alphabet società madre di Google, hanno iniziato a offrire servizi di taxi senza conducente a San Francisco lo scorso anno. L’incidente, tuttavia, si è verificato quattro giorni dopo che entrambe le società avevano ottenuto dalle autorità di regolamentazione dello Stato californiano l’autorizzazione a espandere i loro servizi, per far pagare le corse a tutte le ore a San Francisco.