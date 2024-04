Home > Video > FarmAmica: perchè serve la ricetta per il Paracetamolo 1000 FarmAmica: perchè serve la ricetta per il Paracetamolo 1000

Ricetta o non ricetta per acquistare il Paracetamolo 1000? A quanto pare sono in parecchi a chiederselo. Finalmente la nostra FarmAmica Rossella fa definitivamente chiarezza sulla questione: la farmacista inoltre ci spiega la differenza tra i due dossaggi e quando è oppurtuno assumere uno piuttosto che l'altro