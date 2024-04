Un elicottero militare è precipitato in Ecuador, in una zona boschiva: il bilancio è di otto morti

È di otto morti il bilancio di un incidente aereo avvenuto in Ecuador: un elicottero militare è precipitato in una zona montuosa dell’Amazzonia. Il numero di vittime è stato confermato dal Ministero della Difesa.

Ecuador, precipita elicottero militare: 8 morti

Dramma in Ecuador, dove nell’area dell’Amazzonia, nella provincia di Pastaza, un elicottero militare è precipitato. Il velivolo trasportava funzionari del Segretariato nazionale per la gestione dei rischi e trasportava cibo e rifornimenti ai villaggi colpiti dalle inondazioni. Le cause dell’incidente al momento non sono note, ma si sa che il mezzo trasportava un totale di otto persone: i cui corpi sono stati già ritrovati dalle autorità, purtroppo privi di vita.

Ecuador, precipita elicottero militare: chi sono le vittime

Il tremendo incidente è avvenuto intorno alle 9:36 ora locale di giovedì scorso: nessuno scampo per il pilota, il copilota, tre meccanici dell’esercito e i tre civili che si trovavano a bordo. Le loro salme sono state individuate, ma le avverse condizioni metereologiche non hanno permesso il loro recupero.